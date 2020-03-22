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快訊／三重男居家檢疫跑夜店被逮　新北重罰100萬元

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▲大安警方22日凌晨在東區知名夜店逮到一名須居家檢疫卻到夜店飲酒消費的男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方22日凌晨在東區知名夜店逮到一名須居家檢疫卻到夜店飲酒消費的男子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市大安分局22日清晨擴大臨檢，經現場透過「M-POLICE」連線，在忠孝東路某夜店查獲一名民眾，家住新北市三重區，違反居家檢疫規定外出，對此，新北市衛生局將從重罰處100萬元，並且強制安置，衛生局表示，「到夜店是屬於惡意，夜店為封閉人多的場所，置他人的健康於不顧，所以重罰。」

台北市大安警分局針對轄內特種行業場所進行擴大臨檢勤務，警政署日前火速更新全國警用查詢載具M-Police同步更新因新冠肺炎須居家檢疫、隔離人資料，結果警方進入大安區忠孝東路知名夜店「OMNI Nightclub」逐一查核消費者身分時，居然逮到一名從疫區返國應該居家檢疫的男子。這也是疫情資訊同步警用電腦後查獲趴走者的首例。

新北市衛生局22日發布新聞稿表示，針對台北市大安分局今天清晨擴大臨檢，經現場透過「M-POLICE」連線，在忠孝東路某夜店查獲一名民眾，家住新北市三重區，違反居家檢疫規定外出，新北市衛生局表示，將從重罰處100萬元，並且強制安置。衛生局也再度呼籲，為自己也為他人好，居家檢疫民眾於14天檢疫期間不得外出，違者將重罰10萬至100萬元。

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