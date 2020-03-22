台達太陽能建築設計賽北京開跑　配合防疫「雲啟動」

▲台達盃國際太陽能建築設計競賽在北京雲啟動，台達集團創辦人暨榮譽董事長鄭崇華連線致詞。（圖／台達集團提供）

記者陳政錄／台北報導

推廣綠建築理念、鼓勵青壯年投入，台商台達集團以「陽光·稚夢」為主題，於22日在北京舉辦2020台達盃國際太陽能建築設計競賽啟動儀式。為配合防疫，啟動會採線上發布，並開啟競賽雲端徵集、展示、傳播的新模式。

台達集團創辦人鄭崇華透過連線進行致詞，他表示，由於人口結構的改變，老年人口增加，而經濟蓬勃發展，需要更多青壯年投入社會。因此，台達自2006年起，連續15年支持競賽，湧現了大批綠色建築人才，建了許多綠建築，推廣了綠色建築理念這是最好的成就，也是我們持續舉辦的最大動力。

▲台達盃國際太陽能建築設計競賽雲啟動。（圖／台達集團提供）

他指出，2020台達盃競賽的賽題，正是呼應社會上鼓勵生育的聲音，希望徵集優秀的幼兒園設計作品，讓年輕人無後顧之憂，今年的賽題之一落在我的故鄉福建南平，那裡的環境優美，應該好好珍惜這得天獨厚的條件。

大陸國家住宅工程中心太陽建築技術研究所所長鞠曉磊說明，本屆競賽主題以幼兒園為平台，甄選福建省南平市建陽區景龍幼兒園、新疆巴音郭楞州和靜縣建設兵團牧場幼兒園及服務中心為賽題，面向全球徵集作品，力求通過優化建築設計，利用太陽能等可再生能源技術，打造綠色、低碳、童趣的幼兒園。

他說，本屆競賽獲獎方案將延續前7屆的慣例，進行實地建造，使得太陽能建築成為可供觀摩、可經受使用檢驗的建築實體，推動清潔能源等綠色建築技術在建築上的應用。

台達集團創立於1971年，為全球提供電源管理與散熱解決方案，台達電子先後在中國大陸上海、北京等地投資，並在美國、日本、新加坡、墨西哥、巴西以及歐洲等地設有研發中心和生產基地，並積極推廣綠建築理念，包括由台達環境與教育基金會，冠名贊助在北京舉辦的「國際太陽能建築設計競賽。」

中國可再生能源學會太陽能建築專業委員會秘書長張磊指出，作為以「可再生能源建築應用」為題的品牌賽事——台達盃國際太陽能建築設計競賽開始於2006年，至今已連續組織了7屆，先後有全球7500個團隊參賽，提交了1489項有效作品，賽題覆蓋了新農村建設、美麗鄉村、城市住宅，有建築改造、陽光小學、適老建築等多種類型。本屆競賽將以幼兒園為題，面向全球徵集作品。

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