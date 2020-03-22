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台達太陽能建築設計賽北京開跑　配合防疫「雲啟動」

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▲▼台達盃國際太陽能建築設計競賽在京雲啟動台達集團創辦人暨榮譽董事長鄭崇華。（圖／台達集團提供）

▲台達盃國際太陽能建築設計競賽在北京雲啟動，台達集團創辦人暨榮譽董事長鄭崇華連線致詞。（圖／台達集團提供）

記者陳政錄／台北報導

推廣綠建築理念、鼓勵青壯年投入，台商台達集團以「陽光·稚夢」為主題，於22日在北京舉辦2020台達盃國際太陽能建築設計競賽啟動儀式。為配合防疫，啟動會採線上發布，並開啟競賽雲端徵集、展示、傳播的新模式。

台達集團創辦人鄭崇華透過連線進行致詞，他表示，由於人口結構的改變，老年人口增加，而經濟蓬勃發展，需要更多青壯年投入社會。因此，台達自2006年起，連續15年支持競賽，湧現了大批綠色建築人才，建了許多綠建築，推廣了綠色建築理念這是最好的成就，也是我們持續舉辦的最大動力。

▲▼台達盃國際太陽能建築設計競賽在京雲啟動。（圖／台達集團提供）

▲台達盃國際太陽能建築設計競賽雲啟動。（圖／台達集團提供）

他指出，2020台達盃競賽的賽題，正是呼應社會上鼓勵生育的聲音，希望徵集優秀的幼兒園設計作品，讓年輕人無後顧之憂，今年的賽題之一落在我的故鄉福建南平，那裡的環境優美，應該好好珍惜這得天獨厚的條件。

大陸國家住宅工程中心太陽建築技術研究所所長鞠曉磊說明，本屆競賽主題以幼兒園為平台，甄選福建省南平市建陽區景龍幼兒園、新疆巴音郭楞州和靜縣建設兵團牧場幼兒園及服務中心為賽題，面向全球徵集作品，力求通過優化建築設計，利用太陽能等可再生能源技術，打造綠色、低碳、童趣的幼兒園。

他說，本屆競賽獲獎方案將延續前7屆的慣例，進行實地建造，使得太陽能建築成為可供觀摩、可經受使用檢驗的建築實體，推動清潔能源等綠色建築技術在建築上的應用。

台達集團創立於1971年，為全球提供電源管理與散熱解決方案，台達電子先後在中國大陸上海、北京等地投資，並在美國、日本、新加坡、墨西哥、巴西以及歐洲等地設有研發中心和生產基地，並積極推廣綠建築理念，包括由台達環境與教育基金會，冠名贊助在北京舉辦的「國際太陽能建築設計競賽。」

中國可再生能源學會太陽能建築專業委員會秘書長張磊指出，作為以「可再生能源建築應用」為題的品牌賽事——台達盃國際太陽能建築設計競賽開始於2006年，至今已連續組織了7屆，先後有全球7500個團隊參賽，提交了1489項有效作品，賽題覆蓋了新農村建設、美麗鄉村、城市住宅，有建築改造、陽光小學、適老建築等多種類型。本屆競賽將以幼兒園為題，面向全球徵集作品。

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