回應取消註記陸委會「順時中」　邱垂正：湖北返台風險仍然很高

▲對於取消滯留湖北台灣民眾註記管制，陸委會與指揮中心政策一致。圖為第二批台商自武漢包機返台，東方航空班機進入機棚檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸官方今天通報，18日首次出現無新增新冠肺炎本土確診案例，以致滯留湖北的台灣民眾希望能取消註記，自行返台，但陸委會今天重申，考量疫情擴散風險仍然很高，目前我國政府仍希望透過專機模式，接回滯留民眾。中央流行疫情中心指揮官陳時中昨天也說，對於取消註記管制一事，「暫不同意。」

據大陸國家衛健委今早通報，月18日0至24時，湖北確診病例為零，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例34例，均為境外輸入案例。

▲滯留湖北的台灣民眾錄影表達訴求，希望能取消註記，自行回來台灣。（圖／滯留湖北台灣民眾提供）

對此，有滯留湖北台灣民眾於18、19日分別向《ETtoday新聞雲》反映，如果第三批包機無法成行，希望能取消註記管制，讓有迫切返台需求的他們，能夠自行返台，和現在於歐美地區的民眾一樣；有人說，他是因為探親，才與家人滯留湖北，如今工作、生活都發生問題，目前均已接受過核酸檢測呈現因性，也願意配合隔離14天等防疫要求。

針對上述情形，陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會上回應，就我方掌握，目前湖北不少地區仍處於封城或半封城狀態，加上民眾離開需要健康證明，沿路上出境還有諸多關卡、風險，因此我方政府目前的政策，仍是以「保障滯留湖北民眾的健康，也顧及到國內防疫的需要」，去做處理。也就是說，仍是希望透過專機的方式，帶回滯留民眾。

邱垂正繼續表示，註記管制是按照中央流行疫情指揮中心，於2月25日發布的邊境管制措施，對於相關情況，指揮中心也已經在18日做出了說明。

值得注意的是，面對記者提問，兩岸官方近期是否有繼續對疫情進展，進行相關通報，以利包機協商明朗化？邱垂正僅簡短表示，兩岸均有透過相關的管道，進行疫情通報，譬如我方民眾在當地確診個案，大陸會做通報。

按照中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日說法，武漢台商註記暫時不會取消，因為中國大陸現在封城的城市，都非一開始的高風險城市，加上現在拼命做了許多宣傳，代表風險還是存在，如果就此解除管制，讓他們任意返台，可能會造成高度傳播風險，因此註記管制措施暫時不變。

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