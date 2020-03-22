影／台首宗「養護機構護理師」確診！自覺發燒未就醫..掌握接觸者95人

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日新增16例新冠肺炎確診個案，其中案156是機構的護理師，兩個機構內把工作人員招回，掌握接觸者95人，目前也採驗53位住民、28位工作人員，81位都陰性，為確保安全，養護機構53名住民全部移出到其他支援醫院。

案156在確診過後，指揮中心緊急對養護機構進行採檢，一共採檢53位住民、28名人員，經過加速檢驗後目前81名都是陰性，但為了確保安全，53名住民目前都已緊急移出到3家醫院安置，其中兩處醫院都各放24人在集中隔離場所，至於28為工作人員則在居家隔離中，目前已招募其他人力來做照護。



指揮官陳時中說，這案例是在機構裡面，所以也特別重視，昨天晚上緊急啟動2家醫院，一個是桃園部立醫院，一個是長庚醫院，昨天晚上11點多已經準備完畢，不過，很難分辨接觸多少，2個機構把把工作人員召回，立刻採檢。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心表示，案156為本土確診個案，3月12日自覺有發燒未就醫，於16日就醫後返家，20日再度就醫後採檢，於今日確診。針對本案，目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。

▲3/22新增16例個案列表，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

另外，案161及162為埃及旅遊團團員，原列為接觸者之新增個案，居家隔離期間於3月20日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。該旅遊團群聚截至目前共9人確診(8名團員、1名接觸者)。

而案160、168及案169為案124之接觸者，案160曾於3月1日至10日赴美國工作，返台後，曾於14日因頭痛至診所就醫，20日被匡列為案124之接觸者後經衛生單位採檢，於今日確診。其餘10例境外移入病例，出國目的多以就學、工作為主，部分為旅遊、探親，詳情請參閱新聞稿附件。