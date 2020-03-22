麵店外場收錢秒丟垃圾桶！她靠這招自行加薪1.5萬　闆娘怒揭真相

▲高雄麵店鄧姓員工竟趁無人注意之際，偷偷把客人付的現鈔丟入垃圾桶，隨後再找時機拿出。（示意圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄一麵店老闆娘日前執行月結時發現營收短少，驚覺有異，經調閱監視器後發現，原來是自家鄧姓員工在和客人收錢時，趁無人注意之際先將錢丟入垃圾桶，隨後在找時機取出、占為己有，1個月內藉此得手1萬5200元。法院審結，將鄧女依犯業務侵占罪判有期徒刑6月，得易科罰金18萬。全案仍可上訴。

鄧姓女子在高雄一麵店任職，在裡頭負責外場、打掃及收錢等業務，工作半年後她因已熟悉內部操作，竟趁每次向顧客收錢時，先把錢放入抽屜內，隨後再以整理菜單作掩飾，將現鈔揉成一團夾進菜單中，接著再將夾有現鈔的菜單丟入紙張回收桶或垃圾桶，待無人注意之際，從垃圾桶內取出現鈔，放入自己口袋，1個月下來總計竊取不法所得1萬5200元。

鄭姓老闆娘進行當月帳務結算時，發現營業所得減少，覺得非常奇怪，經調閱店內監視器畫面後發現鄧女犯行，決定報警處理，全案因此曝光。

橋頭地院審理時發現，鄧女其實在不同個月，也有以相同手法侵占店內月營收1萬元，該案判決出爐，確定處有期徒刑6月，而此案開庭時，鄧女坦承所有犯行，法官審酌她經濟收入仍要靠親友接濟等情況，判她有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，且犯罪所得全數沒收。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！