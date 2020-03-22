桃機機場線一天載不到1、2人！客運業撐不住　擬停駛或聯合派班

▲受疫情影響，機場線客運一天載不到1、2人。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情延燒，自19日起，實施禁止外國人入境，本國國人入境皆需全面居家檢疫14天措施，並搭乘防疫專車自機場返家。傳出經營機場線的國道客運業者擬申請全面停駛路線，公路總局回應，有接收到業者提出的需求，但減班有一定程序在，要通過後才可進行。國光客運則表示，不至於要全面停駛，但希望公路總局能協調讓3家業者「聯合派班」以降低成本。

國道客運業者因應路線載客量下滑，先前已經紛紛發出減班公告，平均減班1~2成，而直接受到邊境管制衝擊的機場路線最慘。

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國光客運副董事長王應傑表示，自從疫情之後，出國的人減少，現在各國又陸續鎖國，相對客源就大幅下滑，有時候一天都載不了1、2人，這時候如果派車就沒必要了，因為出車還要給司機工時鐘點、也要花油錢。

不過，是否擬要全面停駛機場線？王應傑話說得保守，他認為機場線都停掉也不好，畢竟大眾運輸還是要肩負維持基本的營運，希望公路總局可以跟3家機場客運業者協調，包含國光客運、大友巴士、長榮國際儲運（長榮巴士）等，一起「聯合派班」，希望每一個鐘頭仍有一班車，維持路線營運。

▲由於航班量大砍，國光客運機場線旅客量下滑幅度大。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

針對傳出有經營機場路線的業者擬申請全面停駛，公路總局表示，有收到業者提出的需求，由於疫情影響情況特殊，這幾天公路總局已在簽辦相關規定，例如可以減班到什麼程度，會給業者有個原則依序。

公路總局說，因為減班有一定程序在，相關申請案件會由負責監理的地區監理所進行核准，獲准後才得實施，會依循規定處理，也會隨時留意業者需求。