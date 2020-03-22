　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機機場線一天載不到1、2人！客運業撐不住　擬停駛或聯合派班

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼春節七天連假明天即將展開，1/22下班時分台北轉運站已經湧現返鄉搭車人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲受疫情影響，機場線客運一天載不到1、2人。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情延燒，自19日起，實施禁止外國人入境，本國國人入境皆需全面居家檢疫14天措施，並搭乘防疫專車自機場返家。傳出經營機場線的國道客運業者擬申請全面停駛路線，公路總局回應，有接收到業者提出的需求，但減班有一定程序在，要通過後才可進行。國光客運則表示，不至於要全面停駛，但希望公路總局能協調讓3家業者「聯合派班」以降低成本。

國道客運業者因應路線載客量下滑，先前已經紛紛發出減班公告，平均減班1~2成，而直接受到邊境管制衝擊的機場路線最慘。

請繼續往下閱讀...

國光客運副董事長王應傑表示，自從疫情之後，出國的人減少，現在各國又陸續鎖國，相對客源就大幅下滑，有時候一天都載不了1、2人，這時候如果派車就沒必要了，因為出車還要給司機工時鐘點、也要花油錢。

不過，是否擬要全面停駛機場線？王應傑話說得保守，他認為機場線都停掉也不好，畢竟大眾運輸還是要肩負維持基本的營運，希望公路總局可以跟3家機場客運業者協調，包含國光客運、大友巴士、長榮國際儲運（長榮巴士）等，一起「聯合派班」，希望每一個鐘頭仍有一班車，維持路線營運。

▲▼國光客運台北車站,客運轉運站,旅客,大眾運輸。（圖／記者季相儒攝）

▲由於航班量大砍，國光客運機場線旅客量下滑幅度大。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

針對傳出有經營機場路線的業者擬申請全面停駛，公路總局表示，有收到業者提出的需求，由於疫情影響情況特殊，這幾天公路總局已在簽辦相關規定，例如可以減班到什麼程度，會給業者有個原則依序。

公路總局說，因為減班有一定程序在，相關申請案件會由負責監理的地區監理所進行核准，獲准後才得實施，會依循規定處理，也會隨時留意業者需求。

ET快訊
約3國中妹摩鐵壞壞拍裸照　性愛足跡打卡滿點！色男下場慘爆
防堵破口！3/24零時起「禁旅客來台轉機」公告曝光　邊境管制
吃台灣醫療豆腐？義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來」
東京直擊／救護車1hr出動4次！她曝日本「佛系防疫」現況：連
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／禁「來台轉機」堵防疫破口？指揮中心15:00說明

影／「真理褲蘿拉」衝鐳射戰場！中彈模擬「電爆你」　尖叫聲瞬間破表

體驗架紅外線自動相機　林務局邀「守護一條石虎回家的路」

防堵破口！3/24零時起「禁旅客來台轉機」公告曝光　邊境管制更嚴

德國郵局「塑膠罩」防疫　超市排隊隔2米「亞洲口罩文化」也蔓延

桃機機場線一天載不到1、2人！客運業撐不住　擬停駛或聯合派班

吃台灣醫療豆腐？義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」　網：再不鎖國啊

高雄逾3000人居家檢疫！2個月裁罰數曝光...這款行為最多人挨罰

安全、餐飲、禮賓高手看過來！高雄這家飯店拒放無薪假　逆勢徵才補好補滿

疫情發燒防疫再升級　中市暫停社照關懷據點活動

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

LIVE／禁「來台轉機」堵防疫破口？指揮中心15:00說明

影／「真理褲蘿拉」衝鐳射戰場！中彈模擬「電爆你」　尖叫聲瞬間破表

體驗架紅外線自動相機　林務局邀「守護一條石虎回家的路」

防堵破口！3/24零時起「禁旅客來台轉機」公告曝光　邊境管制更嚴

德國郵局「塑膠罩」防疫　超市排隊隔2米「亞洲口罩文化」也蔓延

桃機機場線一天載不到1、2人！客運業撐不住　擬停駛或聯合派班

吃台灣醫療豆腐？義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」　網：再不鎖國啊

高雄逾3000人居家檢疫！2個月裁罰數曝光...這款行為最多人挨罰

安全、餐飲、禮賓高手看過來！高雄這家飯店拒放無薪假　逆勢徵才補好補滿

疫情發燒防疫再升級　中市暫停社照關懷據點活動

LIVE／禁「來台轉機」堵防疫破口？指揮中心15:00說明

鄭爽「各時期童年照」全PO網！　嬰兒肥+紫眼影「超齡外貌」粉絲看傻：乍看真認不出

與情侶室友狂喝整晚！男隔天溜回家「撿屍」…她內衣褲全脫　下場曝

造謠台灣外交部援巴拉圭口罩　臉書《逐柯攻城師》管理人到案

侯友宜臨檢「發採通」　稽查KTV時間、地點全都露

不斷更新／泰國添188例確診…創單日最高紀錄　新加坡暫停旅客「入境+過境」

貝加莫醫院曝光「塞滿病人」　中義醫護合照驚見「配備差超多」

內政部改編《麥克阿瑟為子祈禱文》宣導防疫　網狂讚：想看「出師表」版

發燒2天疑染新冠肺炎！《超級名模生死鬥》冠軍男星「拒絕檢測」

「掏出來的過程我想看」　L姓鮮肉男星遭色誘騙拍裸照…網友秒截圖

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

生活熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

女子想延後婚宴　餐廳回：已經備料了

趁亂囤2萬9000片口罩　7人下場超慘

義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」

女友急死了！放話男大生「不開機就分手」

萬人歸國！醫曝隱性被傳染高危險族群：可能社區感染

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

新婚就分開！台越戀三級警告喊卡　他怨：回來被隔離誰願意

台灣周增85例「多為年輕人」　張上淳曝染疫關鍵點

把握好天氣！今飆31度周一降7度　兩波鋒面轉雨時間曝

更多熱門

相關新聞

留法陸生確診前「桃園轉機」搭長榮2航班

留法陸生確診前「桃園轉機」搭長榮2航班

四川省成都市21日新增1例新冠肺炎境外輸入確診病例，確診者為一名25歲陸籍男學生，15日從巴黎搭乘長榮BR088次航班到達台北（桃園機場），16日轉乘長榮BR765次航班抵達成都，隔離5天後被確診。

桃機第三航廈　總經費950億

桃機第三航廈　總經費950億

邊境管制桃機湧人潮　陳其邁視察檢疫喊「辛苦了」

邊境管制桃機湧人潮　陳其邁視察檢疫喊「辛苦了」

指揮中心：機場動線順暢

指揮中心：機場動線順暢

林佳龍視察桃園機場　肯定前線人員付出

林佳龍視察桃園機場　肯定前線人員付出

關鍵字：

桃園機場機場線國光客運

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

偷聽民眾真實評價　謝忻哭了！

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面