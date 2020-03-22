防堵破口！3/24零時起「禁旅客來台轉機」公告曝光　邊境管制更嚴

▲桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，有旅客穿著雨衣充當防護衣。（圖／記者李毓康攝）



記者賴文萱／台北報導

各國新冠肺炎疫情嚴重升溫，傳出有大批大陸留學生擬從台灣轉機逃回大陸躲疫情，再加上華航、長榮航空日前接連載到多位確診的轉機旅客，被外界視為防疫破口。傳出有國籍航空已在微博發出相關公告，配合政府防疫政策，自2020年3月24日零時起，將禁旅客來台轉機，為期兩周。不過，確切政策仍待中央流行疫情指揮中心宣布而定。

請繼續往下閱讀...

▲華航公告暫停受理於台灣轉機的旅客兩周。（圖／翻攝自華航微博）

華航今日在微博上發文公告，為配合政府防疫，自2020年3月24日零時起（台北時間，GMT+8），華航／華信航空將暂停接收經台灣轉機旅客，為期兩周。敬請旅客搭機前確認抵達台灣之轉機日期及入境各地相關規定。

據了解，國籍航空都有接收到相關通知，但確切作法仍得要經中央流行疫情指揮中心發布後才能知道；至於轉機破口的部分，中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥僅回應，該問題今天下午記者會會說明。

▲翁琬柔希望政府能正視外籍人士在轉機問題。（圖／記者李毓康攝）



前東森新聞主播翁琬柔發文指出，現在台灣機場「轉機」問題必須重視，因為上千個在紐約的大陸留學生要躲疫情準備逃回大陸，光是經由台北轉機的人，就占滿了2個微信群組，總數超過700人。她指出，大家都知道，紐約是疫情的重災區，知道要入境台灣的旅客會受到嚴格的檢疫，但是轉機人士呢？

翁琬柔提到，前幾天傳出上海境外移入案例就曾經在台北轉機，今後還有上千個人打算從北美飛往台北轉機，這件事情，值得受到關注，也請在機場工作的朋友口罩戴緊、務必小心。