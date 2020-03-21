借錢加油…2國中生好心給50元　女騎士「拿雞排強換300元」

▲女騎士向國中生要加油錢。（圖／黃森明提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化2名國一生騎腳踏車放學返家途中，遇到1名婦人牽著摩托車說「沒錢加油」，心生憐憫從錢包拿出50元給她，婦人看到皮包內還有300元，於是在下個路口將學生的錢一次搶走，丟下炸雞排給學生，騎著機車便揚長而去，學生回家告訴家長後，報警逮人。

校長黃森明指出，這案發生在19日下午5點30分左右，學生放學回家途中經員鹿路3段往溪湖方向某公司前，遇婦人牽著摩托車訴說沒錢加油，給了50元金錢露白，此時公司守衛因廠方車子出入出現，婦人先離開，但在下個路口再次要錢，學生還沒回神狀況下拿走300元，學生向她說「那是我的餐費」，婦人索性將剛買的一包炸雞排拿給學生，還返頭過來「我拿2塊給我小孩吃」就騎機車走了。

▲女騎士向國中生要加油錢。（圖／黃森明提供）

學生回家告知家長後，約7點到分駐所報案，警方帶學生回到現場確認方向後，調沿途監視畫面，9點多破案。黃森明說，警方循線找到住員林市的犯案婦人，請學生及家長確認無誤並歸還金錢，家長說婦人精神狀況不佳，昨晚從員林往埔心方向犯案為偶發事件，造成孩子緊張也感抱歉。

校方接到家長電話，由校長到分駐所關心，早上由學務主任與學生晤談與心理輔導，也利用全校升旗典禮，特別作機會教育，同時呼籲防範陌生人、遇到狀況莫緊張要警覺、記得呼喊求救尋求路人幫忙、記住車牌打110報案。

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