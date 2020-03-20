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週末好天氣！各地回暖「西半部高溫逾30度」　週一北台灣轉濕涼

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▲▼觀光,觀光客,國旅,旅客,櫻花,金瓜石（圖／記者李宜秦攝）

▲週末各地都會放晴。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

各地天氣回暖，中央氣象局表示，未來一週多是舒適天氣，週末氣溫回升，西半部高溫可達31度，僅早晚偏涼約20度。下週一到週二清晨受東北風影響，北、東部將轉濕涼，高溫也稍微下降至23度，不過週二白天東北風又會減弱，全台再度轉回舒適溫暖的好天氣。

氣象局表示，今日氣溫回升，水氣減少，清晨北部偶飄雨，白天西半部大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，清晨各地低溫18至21度，預測白天高溫西半部及臺東約25至29度，宜蘭及花蓮約23、24度，各地早晚較涼，中南部日夜溫差稍大。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員林定宜表示，明後兩天各地氣溫持續回升，全台天氣都是多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。週末西半部白天高溫約29到31度、東半部26到28度，早晚稍涼約20度。

林定宜指出，週一到週二受東北風影響，迎風面北部、東半部會有局部短暫雨，不過東北風週二白天就會減弱，北台灣再度轉回舒適溫暖的好天氣，並將持續至未來一週。

▲▼週末各地溫暖。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

▲週末各地溫暖。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，週末天氣溫暖舒適，各地都可以看到陽光露臉，溫度也有所回升，這樣舒適的好天氣會持續到周日晚間，但早晚稍涼，日夜溫差較大，而且西半部的空氣品質會不太理想。

「天氣風險Weather Risk」指出，下一波天氣變化的時間會在周日晚間到下週一，有道微弱鋒面掠過北方外海。北部、東部會再轉陰雨天氣，不過雨勢不會太明顯。週二鋒面通過後北部天氣又會轉趨穩定，僅剩東部雲量較多有零星短暫降雨機會。

「天氣風險Weather Risk」表示，目前預報顯示下週沒有明顯的鋒面或冷空氣南下，整體來說是相對穩定偏暖的春天天氣；但春季的天氣腳步很快，變化也會比較多。

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