教授批防疫策略讓人無感、太輕微　台大：已超前佈署

▲台大校務會議 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（21日）召開校務會議，有校務代表認為台大防疫工作做得不夠完整，更批今日校務會議集結170位代表開會，卻沒有聽到台大針對疫情有更完整的報告，認為校方防疫太輕微、無感，也表示，各系所非常缺乏防疫物資，但校方沒有調查物資需求。對此，校方回應，台大在2月6日已超前部署，未來防疫程序也將持續進行。

台大校長管中閔今在校務會議上報告台大防疫工作，但一名石姓教授聽完報告後認為，報告中的防疫措施「僵化、遲鈍、無感」，更認為，台大應從4月起全部改為線上教學和遠距教學，也憂心會因疫情，整個社會會被打回19世紀落伍、退步的情境。

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副校長羅清華表示，全校參與防疫的工作人員高達400多人，從陸港澳與國際返校的同學，也已有673名同學完成居家隔離與自主管理，但現在還有500多位同學在其他國家地區，無法返回台大就學，相關措施都在準備。

管中閔回應，台灣和歐美國家的疫情發展狀況不同，因此台大在防疫工作的進行上，並不是採取「一刀切」的方式來做，而是依照時間點，依照疫情階段與時程來逐步進行。校方也表示，台大在3月20日幫助全校教師及助教做好線上教學整備，台大也幫所有老師找到線上教學系統，4月6日起100人以上大型課改線上教學，老師要有時間學習，準備好再上課。

另外，針對該名教授說明各系所防疫物資非常缺乏。台大學務長沈瓊桃表示，物資是教育部透過校安系統通知領取和發放，有明確分配的原則，台大據此分給各學院。

