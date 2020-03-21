案133的家人！30多歲男英國返台後5天確診

▲案150為20多歲男性，曾去英國，是案133的家人。（圖／記者李毓康攝）



記者周姈姈／綜合報導

中央流行指揮中心今（21）日公佈最新疫情，單日新增18例確診（案136-153），均為境外移入。其中案150為20多歲男是案133家人，1月14日至3月14日至英國就學，3月14日與案133一同返國，3月19日發病，出現流鼻水和鼻塞症狀，經檢驗於今日確診。案150雖列為案133接觸者，但其返台後活動史單純，研判於英國感染的可能性較高，為境外移入。

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▲3月21日全台確診數已達153人。（圖／楊殿宏製）

疾管署3月20日公佈的「致醫界通函」寫道，針對無肺炎且經醫師評無需住院之通報個案，如符合症狀輕微、可配合進行居家檢疫或居家隔離措施、同住者無人確診且有可分隔空間等5項條件，通報後毋須進行二次採檢與住院隔離，可於第一次採檢後返家進行居家檢疫，但若症狀持續惡化，應主動通知衛生單位安排二採。

▲3月21日新增18位確診患者。（圖／楊殿宏製）

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，過去只要醫院通報，都需收治住院二採陰性才能出院，耗時至少3天，但現在全世界都升為第三級，隨著國人大量返台，通報人數也變多，去年總共採檢了1300多人，光是法定傳染病通報就達450例，如果全部都要住院，會造成醫院很大的壓力，加上輕症返家，也不會造成後續傳染，因此才發出此通函。

除此之外，新冠肺炎疫情肆虐，長榮航空20日決議，旅客登機前居需量測額溫，發燒者不可登機，搭機過程需全程配戴口罩。中華航空今（21）日宣布跟進，旅客自報到櫃台開始，飛行途中及客艙內，均全程配戴口罩，另外額溫超過37.5°C者不可登機。

▲新增18境外移入個案，多為旅遊或就學。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）