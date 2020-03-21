中部30多歲確診女「工作直接面對民眾」　指揮中心不公布職業

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情全球大爆發，台灣已有153人確診，其中有3例本土個案，感染源待釐清。指揮中心指揮官陳時中表示，目前接觸者都在追蹤中，案134因為是直接面對民眾、提供服務，接觸者眾多，也有接觸過大陸和國外返台民眾，但除非公司自己揭露，指揮中心不會直接公佈職業。

案100為南部20多歲女性，因為發燒、喉嚨痛、咳嗽，就醫3次才確診，親人2月底有人從美國回來。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前正在積極找他們來採檢，確認是否為無症狀感染。

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案134則為中部30多歲女性，3月17日出現發燒、喉嚨痛確診，自行就醫後確診，周志浩表示，其身份為受雇員工，須直接面對民眾提供服務，接觸者眾多，目前正在積極召回詢問是否有症狀，必要時會採檢送驗。

有媒體詢問，案134身份為受雇人員，可能接觸到歐洲或大陸返台者，是否可以揭露身份與職業或工作地點，或者因為比較特殊，而有所保留？陳時中回應，指揮中心不會主動公布職業與地點，除非像台積電或中研院，他們認為在職業上有必要做釐清，才會自行公布。指揮中心現已相關匡列些居家隔離及自主健康管理者，有些正在採檢中。