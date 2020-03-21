與案77一起到美國探親！長住捷克夫妻機場入境採檢今都確診

▲中央流行疫情指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行指揮中心今（21）日公佈最新疫情，單日新增18例確診（案136-153），均為境外移入。其中案143、144為一對夫妻，長住捷克，且為案77境外移入個案親人，兩人於3月19日返國入境時由機場採檢送驗，於今日確診。

指揮中心表示，今日新增個案中，案143、144為一對夫妻，長住捷克，且為案77境外移入個案親人，曾於3月7日至14日間與案77自捷克赴美國探親，案77案143於3月14日發病，案144則於3月6日發病，兩人於3月19日返國入境時由機場採檢送驗，於今日確診。

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指揮中心表示，今日新增個案中，案140埃及旅遊團團員，原列為接觸者，居家隔離期間於3月18日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共7人確診(6名團員、1名接觸者)。

▲18例新冠肺炎新確診案例一覽表，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

案148於1月24日至3月15日至美國就學，返國時與案85搭乘同班機，並列為案85接觸者，3月18日發病，經採檢通報於今日確診。

案150為案133家人，1月14日至3月14日至英國就學，3月14日與案133一同返國，3月19日發病，經檢驗於今日確診。案150雖列為案133接觸者，但其返台後活動史單純，研判於英國感染的可能性較高，為境外移入。

其餘13例境外移入病例均為獨立個案，出國目的多以就學、旅遊為主，部分為工作。

▼新增18境外移入個案，多為旅遊或就學。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）



