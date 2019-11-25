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「天氣太冷不去了」客人惡意棄單　25人份料理全賠…老闆心碎：當愛心餐吧

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記者趙蔡州／綜合報導

台中市大坑有一間賣魚丸起家的餐飲店，老闆相當有愛心、經常參加志工服務，還會煮愛心餐到偏鄉地區學校給小朋友加菜，但最近他卻碰上有客人惡意棄單，對方訂了25人份的炒麵、炒飯和炒米粉，不料時間到了卻突然甩一句「天氣太冷不去了」，讓3千多元的餐點全部浪費，讓老闆感到相當無奈。

▲▼一句「不去了」 大坑魚丸伯遭棄單 損失逾3千元（圖／翻攝自店家臉書）

▲客人甩一句「天氣太冷不去了」惡意棄單。（圖／翻攝自店家臉書）

請繼續往下閱讀...

據悉，餐飲店老闆11月19日接獲客人電話訂餐，對方表示公司一群人要到附近爬山，想要訂25人份的蝦仁炒飯、炒麵及炒米粉，不料20日中午預訂的時間到了，對方卻遲遲沒有出現，最後打電話詢問原因，對方直接甩了2句「天氣太冷不去了」、「活動延期，下次去」就掛掉電話，讓他相當傻眼。

▲▼一句「不去了」 大坑魚丸伯遭棄單 損失逾3千元。（圖／東森新聞）

▲老闆被惡意棄單後為了不浪費食物，決定把食物當成愛心餐發送。（圖／東森新聞）

老闆無奈說，「剛好人手又不足，然後又要耗費人力準備，而且對方點的食材，我們平日是沒有供應的」、「對方就說沒有要來了，天氣太冷了，傳了一個簡訊講說要取消，反正活動延期了，改天再過來等等」，但他根本沒有收到任何簡訊，3000元左右的食材費用，最後只能自行吸收。

▲▼一句「不去了」 大坑魚丸伯遭棄單 損失逾3千元。（圖／東森新聞）

▲老闆表示，他根本沒有收到任何簡訊，食材費用最後只能自己吸收。（圖／東森新聞）

老闆平時都很信任顧客，每次有民眾打電話來訂餐，沒有收定金就先準備食材，過去也沒有發生任何類似的案例，現在碰上有客人惡意棄單，他不想食物白白浪費，事後決定把食物當成愛心餐發送，儘管棄單事件當下很影響心情，但他認為事情過了就算，只是下次如果又有客人預訂，可能就會多問幾句或收訂金了。

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