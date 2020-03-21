感染專家籲擴大篩檢「找無症狀帶原者」　陳時中：可討論！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎台灣已有153人確診，指揮中心發出醫界通函，讓輕症患者一採後就可回家等結果。有感染科醫師表示，此舉可減輕醫事人員負擔，但建議指揮中心可擴大社區篩檢，透過抽血驗抗體，找出隱性感染源。對此，指揮官陳時中表示，目前還沒有這項規劃，可以請專家來討論看看。

過去新冠肺炎只要醫院通報，都需收治住院二採陰性才能出院，耗時至少3天，社區防疫組副組長莊人祥表示，20日總共採檢1300多人，光是法定傳染病通報就達450例，如果全部都要住院，會造成醫院很大的壓力，加上輕症返家，也不會造成後續傳染，因此才發出此通函。

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台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民表示，指揮中心應該要慢慢調整「防堵」與「減災」的比例。讓輕症患者一採後回家，雖可以減少醫事人員壓力，但也是對輕症患者成為防疫破口的一項妥協，建議指揮中心可擴大社區篩檢，看台灣有多少人有抗體，找出隱性感染源。

他表示，台灣近日的作為都是防堵境外移入，但擴大篩檢應該也要同步進行，可以對社區進行以捐血的方式定期普查，才知道台灣社會裡有多少人有抗體，進而揪出一個月感染者，可以一至兩個月做一次，才知道陽性率有沒有提升。

在記者會中被問及此看法，陳時中回應，目前還沒有這樣計畫要透過抽血，找出無症狀帶原者，但可以請專家討論看看。