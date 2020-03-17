女友當街昏倒！男求救...下秒「急診很貴欸」拒叫救護車　碎念1句網全怒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友昨天在路上碰到一對情侶，當時女生突然昏厥，而男方見狀立刻向他求救，怎料正當他打電話叫救護車時，對方發現女友恢復意識，瞬間變臉阻止，最後還反過來怪他雞婆。

男網友昨日在爆怨公社發文提到，那時一對情侶在等紅綠燈，結果女生突然昏倒在地，男生便急忙請他幫忙叫救護車，「我正要打電話時，女生緩緩醒來，男生要我別叫了，但女生臉色好慘白，於是我跟其他路人都建議帶她去醫院檢查一下！」

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怎料，對方不耐煩地吐槽，「醒來就好，急診很貴欸......。」一席話讓他相當錯愕，「嗯...可能別人的財務狀況不好吧，我不是他們，所以無法說什麼」，沒想到正準備轉身離去時，男生又莫名碎念一句，「幹嘛這麼雞婆啊！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

聞言，原po的理智線差點斷裂，「嗨！先生！是你主動請我跟其他人幫忙的欸，不需要這樣講話吧？當下很慶幸女生沒事，但是感覺真的很不好，好心被雷親。」

網友們看完也傻眼，紛紛回應「這男朋友可以放生了」、「不幫又怪社會冷漠，幫了又嫌人家雞婆，是想怎樣」、「我會給他一拳，再問他：現在可以叫救護車了吧」、「這男的超有事...期待以後他被放生」、「當場就該罵他了」、「看來那個男生比較珍惜他的荷包」。