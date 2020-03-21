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WHO大讚中國「給全球帶來希望」　《經濟學人》暗諷地球關門大吉

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▲WHO,譚德塞,世界衛生組織。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞大讚中國防疫。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

WHO於當地時闁20日在瑞士日內瓦召開新冠肺炎記者會，當記者提問中國至19日連2天沒有新增確診案例時，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示「非常了不起，中國也為全球帶來希望。」不過，英國《經濟學人》本週的封面以「一顆地球掛上打烊招牌」，象徵地球關門大吉，暗指原本在中國的病毒擴散到全世界，導致全球無法運行。

▲《經濟學人》封面。（圖／翻攝自《經濟學人》官網）

▲《經濟學人》封面。（圖／翻攝自《經濟學人》官網）

綜合外媒報導，世衛在記者會上，譚德塞首個問題就開放給中國官媒《新華社》提問，新華社記者希望WHO能對中國近幾天新增確診病例0一事發表看法。對此，譚德塞表示，「只要我們小心行事，再嚴重的情況都可以被逆轉，中國這樣的經驗給全球帶來了希望也給了很大的鼓勵。」另外，WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩萊恩（Michael Ryan）也指出，只要團結合作，各國政府和國際一起努力，一定能對抗新冠肺炎。

▲▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus），WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus），WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／路透）

譚德塞在會中也強調，雖然年長者是感染新冠肺炎高風險族群，但年輕人千萬不要掉以輕心，「我要警告年輕人的是，你們並不是無敵的，這個病毒可以讓你在醫院待上數週的時間，甚至是讓你喪命。」

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