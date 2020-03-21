謠傳倫敦即將封城　唐寧街否認：絕無可能

▲新冠肺炎疫情期間，倫敦景點西敏橋幾乎空無一人。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦20日專電

武漢肺炎疫情延燒，倫敦即將封城的消息近日盛傳，但唐寧街發言人表示「絕無可能」限制民眾進出倫敦，英國首相強生否認會全面關閉倫敦的大眾運輸系統，目前地鐵與火車照樣行駛。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在英國造成3269人感染，144人死亡。英國已號召6萬5000名退休醫護人員重返崗位，另也將動員再一年就要畢業的醫科學生。

「金融時報」（Financial Times）曾報導，倫敦最快20日封城，但今天是英格蘭、蘇格蘭與威爾斯地區大多數學校最後一天上課的日子，許多兒童照常上下課。

未來除了部分弱勢兒童，以及家長為醫護人員、教師、政府員工、食品生產、消防人員、執法人員、大眾運輸駕駛等重要崗位的兒童外，其他兒童將不再去上課，減少病毒傳播機會，也減輕學校因為教師病假而人手不足的負擔。

「衛報」報導，唐寧街發言人表示，絕對不可能以封城限制民眾行動，但可能會對酒吧與咖啡廳發布限制，避免倫敦的疫情傳播。

發言人表示：「並沒有計畫封閉倫敦運輸系統，也絕無可能限制民眾進出倫敦。」

他也闢謠表示，部分報導說將會限制一家同時只能有一人外出，這並不正確，如果違規外出會被罰款，同樣也是不正確報導。

自從英國首相強生（Boris Johnson）要求民眾減少非必要旅遊後，火車載客量驟減，英國政府從23日起將逐步減少火車班次。倫敦地下鐵目前已經關閉40個車站，也取消週末深夜班次服務。

倫敦各大劇院、電影院都已經自行宣布暫時關閉，賽福居百貨公司（Selfridges）的各大分店昨天開始停止營業。哈洛德百貨則宣布從今天晚上7時起暫時停止營業。