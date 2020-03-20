青壯年易染病？陳時中曝原因：「出國工作、求學、自由行」多年輕人

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者張榮恩攝）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增27例COVID-19(武漢肺炎)病例，我國累計135人確診。由於確診者多是境外移入的年輕人，外界擔憂疫情不是只有老年人易感染。指揮官陳時中表示，這是因為出國求學、工作、自由行的多是年輕人，母體都是年輕人，境外移入確診者當然就是年輕人，不等於年輕人容易感染。

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增27例COVID-19(武漢肺炎)病例，其中24例境外移入、3例本土。境外移入個案為15女9男，年齡介於10多歲至80多歲，旅遊國家包括美國、加拿大、法國、盧森堡、比利時、埃及、英國、墨西哥、德國、波蘭、西班牙、葡萄牙、日本、新加坡、奧地利、荷蘭、菲律賓、土耳其等，其中8人曾有多國旅遊史。

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過去專家認為，老年人較容易感染新冠肺炎，然而近期境外移入的確診案例多是年輕患者，外界擔憂是否年齡與疫情感染機率無關。對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這是新的病毒，大家都沒有抗體，因此所有人都有感染機會。

張上淳表示，近期多是境外移入的案例，包括旅行、工作、求學的國人，但不只年輕人確診，也有部分是老年人確診，此外，許多青壯年都是在國外工作讀書，長時間暴露在病毒的環境下，因此感染，且病毒感染機會有許多層面需要考慮，但整體來說，社區傳播部分則是老年人與人群接觸機率較大。

陳時中表示，由於這段時間回來的都是出國工作、求學、自由行的年輕人，母體多是年輕人，確診患者當然年輕人會佔多數，不能等於「年輕人確診比較多，所以年輕人容易感染」。