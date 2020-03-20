感染源待釐清的30多歲男為「受僱員工」　工作會接觸一般民眾

▲中央流行疫情指揮中心召集人張上淳。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎今（20）日再增3例本土個案，除了一位為確診個案接觸者外，另有2人感染源待釐清。指揮中心召集人張上淳強調，2名個案均與先前確診的南部無旅遊史女性無關係。其中案134為30多歲男性，為受僱人員，可接觸一般民眾，也曾接觸過歐洲與大陸返台的人，接觸者持續檢驗中。

指揮中心表示，3例本土個案分別為案130、124及134。案124為北部30多歲男性，近期無出國史，於3月17日發病，18日自行就醫後採檢通報，於今日確診。

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個案表示曾於3月12日、13日與自美國返國的上司接觸，該名上司於3月14日起有疑似症狀，另個案辦公室有2名外籍同事亦分別於3月17日及18日出現疑似症狀，衛生單位將進一步採檢與疫調，以釐清感染源。

案130為案59同班女同學，3月17日發病，經採檢通報於今日確診，為該班級第3名確診個案；3人就讀學校已自今日起停課至3月27日。

案134近期無出國史，3月17日發病後自行就醫並採檢通報，於今日確診。張上淳補充，案134為受雇人員，根據疫調曾接觸過歐洲回來的人，但當初檢疫為陰性，也有接觸過對岸回來的人。其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位將進一步針對個案工作地進行調查，以釐清感染源。