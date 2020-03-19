洗澡洗太久…桃園女被前女友「活活打死」！19歲友跟著揍：妳血沾到我外套

▲桃園秦女、巴男聯手毆死吳女，下場曝光。（資料圖／中壢警分局提供）

記者戴若涵／桃園報導

桃園市一名秦姓女子因不滿吳姓前女友在交往期間欠下7萬元債務，2017年底她持鐵棍、安全帽等物狂毆吳女，接著又因吳女洗澡洗太久，浴室積水流入房間內，再度爆揍對方，最後還夥同巴姓友人4度出手，將吳女打到氣息微弱送醫不治。刑事部分秦女、巴男分別遭判刑；另外民事部分還須賠償吳女父母626萬餘元，法院裁定駁回秦女的上訴。

判決指出，秦女與吳女曾是同性伴侶，2人在2017年12月6日分手。2人同年月19日晚間為了吳女交往期間欠下的7萬元債務起了爭執，秦女一怒之下持黑色鐵棍、安全帽、木棍、衣架、藍色吹風機等毆打吳女，之後又因為認為吳女沖澡時間太久，浴室積水流進房間內，竟然又再度出手狂毆吳女。

秦女2017年12月20日上午9時30分左右起床，再與吳女發生爭執，沒想到她竟聯合另名19歲巴姓友人拿起銀色鐵棍等物，狂毆吳女全身，接著便出門買午餐。2人返回租屋處後，見到吳女沒有將地板清潔乾淨，又再度施暴，直至見到4度挨打的吳女呼吸微弱地大字型癱倒在地，才察覺不對勁，打電話叫救護車。

但渾身是傷的吳女仍因廣泛性體表瘀傷，導致橫紋肌溶解，並引起代謝性及心臟休克，到院前便不幸身亡。

▲事發現場可見斑斑血跡。（資料圖／中壢警分局提供）

刑事部分，桃園地方法院認為，2人犯案過程中無視吳女哀求「放過我」持續施暴，手段殘忍、犯行重大，依傷害致死罪判秦女有期徒刑13年、巴男有期徒刑8年；案經上訴，高等法院認為，秦女因7萬元債務、巴男因吳女的血跡沾到外套，就長時間毆打吳女，罪行非輕，但因2人在罪刑還沒被發現前報警，符合自首條件，改判秦女、巴男有期徒刑6年8月、6年。

另外，吳女父母得知愛女死訊，心碎向秦女、巴男提告求償，包括醫療、喪葬、扶養等費用，桃園地方法院審理後，判2人應連帶賠償吳女父母共626萬9027元；秦女不服上訴，但因她沒有繳納裁判費9萬4609元，又沒有在期限內補正，桃園地方法院將她的上訴駁回。

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