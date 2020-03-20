癡情女遭「連開3槍」棄屍三峽　男友聲押…姊姊2萬交保

▲三峽命案死者和男友。（圖／翻攝當事人臉書）

記者柯振中、陳雕文／新北報導

苗栗有名28歲的賴姓癡情女早前為了追愛，與洪姓男友北上到桃園生活，卻遭到設計，被洪男姊姊的吳姓男友押到新北市三峽山區，被連開3槍殺害。事件曝光後，檢警將涉案人傳喚到案，經過複訊後，向法院申請聲押吳姓男友，洪姓姊姊則以2萬元交保。

這起事件發生在3月1日，賴女當時為了慶祝男友生日，與洪男前往屏東、小琉球等地遊玩慶生，賴女還在臉書、IG等社交媒體貼文放閃，讓許多好友紛紛留言祝福。

▼賴女在IG貼出照片替男友慶生。（圖／翻攝IG）

沒想到，才剛出遊沒多久，賴女因為被懷疑劈腿，遭到洪男的姊姊、姊姊男友吳男押到新北市三峽三區，接著慘遭連開3槍殺害，又被棄屍在山區。而賴女的男友洪姓男子則在一旁目睹全程，沒有出手救女友。

原先吳姓男友、洪男、洪男的姊姊都認為，山區十分隱密，絕對不會被發現，直到8日時，吳男、洪女因為討債、擄人、槍戰等罪被逮，人質向警方供稱「有聽到洪的女友被做掉」的消息，警方才趕緊介入調查，揭露了這樁殺人案。

事件過後，洪男、洪男的姊姊、姊姊的吳姓男友都已落網，交由新北地檢署複訊。檢方訊後認定，洪男涉嫌殺人罪嫌重大，且有勾串、逃亡之虞，已向法院聲押禁見，洪男的姊姊則沒有羈押必要，以2萬元交保。

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▼洪女、洪男移送新北檢的畫面。（圖／記者沈繼昌攝）