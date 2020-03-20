　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

讓燈光與玻璃瓶結合　礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪鄉公所為響應環保，落實資源回收「再利用」，將民眾的廢棄玻璃瓶化腐朽為神奇，讓燈光與玻璃瓶結合創造再利用價值，藉以宣達資源回收觀念，達成永續利用的目標。

▲▼礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

礁溪鄉公所表示，在日常生活中，丟棄廢玻璃是一件相當容易的事，但對回收業者而言，玻璃回收處理並不容易，不僅要將玻璃瓶上的標籤撕除，還要清理瓶內的髒污，進而影響玻璃回收的價格，因此許多業者都不願意做玻璃回收的工作。

鄉長張永德表示，鄉民2019年丟棄之廢玻璃瓶超過300公噸，為提升廢玻璃瓶再利用的可能，經過公所清潔隊的挑選、清潔，將外型獨特的玻璃瓶加以改造成玻璃藝術品，並以公開之方式販售，販售所得款項每年提撥10%捐助弱勢，其餘90%撥入鄉庫，藉以讓民眾看見玻璃瓶的價值，增進資源回收利益，達到垃圾減量之目的。

近年來，廢玻璃再利用為環保署的重點政策，公所隊員運用各式各樣、形狀不一的廢棄酒瓶，透過置入彩色燈串、人造花材，及彩繪瓶身等改造程序，讓燈光與玻璃瓶結合，製成一件件精美的藝術燈。

▲▼礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

除廢玻璃再利用外，公所清潔隊將回收後的大型傢俱或樹枝（幹），經過修繕、切割及雕塑等程序，使廢棄木資材成為精緻文創商品，例如手機座、梳子、筆筒、杯墊、掛飾……等，作為致贈貴賓之禮品及對外販售，藉以充實鄉庫，賦予廢棄物再利用的價值，符合資源回收再利用之觀念。

未來公所仍積極推動更多資源回收相關政策，將資源回收、環境保護融入生活習慣，展現惜福愛物、保護地球的環保作為，並鼓勵鄉民落實垃圾分類，養成隨手分類做環保的習慣，打造礁溪美好之生活及旅遊環境。

►乾洗手買得到了！超低特價限時搶　噴霧、凝膠各有用途

其他人也看了這些...

►男散布羅東某銀行員確診假訊息　宜蘭警3小時火速逮人送辦

►男搭葛瑪蘭搭訕服務員　自稱「日本回台」嚇壞乘客…下車就送辦

►男路倒宜蘭大學旁　報案學生獲知對方「體溫38.8℃」…倒退三步

ET快訊
名單公布！　這些藥局「每天加賣300片口罩」
全台14縣市淪陷！雙北飆55例「衝破半」　本島東部成淨土
養父剛過世繼承上億財產！他懷疑麻吉女友劈腿　押三峽山區開3槍
ET民調／萬人歸國掀恐慌　72％民眾擔心染新冠肺炎
快訊／土城雙屍命案！鄰居聞惡臭　警破門驚見夫妻陳屍房內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

臺大雲林分院改制16週年慶祝　配合防疫以視訊同歡

宜蘭郵局挺鳳農　展售試吃會吸引民眾共襄盛舉

讓燈光與玻璃瓶結合　礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品

台灣全面提高邊境管制　陳怡珍籲市府加速提升防疫旅館數量

雲林文生中學116位青年學子飢餓體驗　搶救脆弱兒童

雲林縣議員林岳璋及李建昇有愛心　捐贈消防局200件隔離衣

配合口罩販售　雲林縣長張麗善感謝關懷社區藥局藥師

防疫！清明4天連假　屏東市「歸園」暫不開櫃也不入塔

移民署生活法律講堂　新住民權益有保障

改善周邊交通環境　台南河樂廣場增闢路外機車停車場

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

臺大雲林分院改制16週年慶祝　配合防疫以視訊同歡

宜蘭郵局挺鳳農　展售試吃會吸引民眾共襄盛舉

讓燈光與玻璃瓶結合　礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品

台灣全面提高邊境管制　陳怡珍籲市府加速提升防疫旅館數量

雲林文生中學116位青年學子飢餓體驗　搶救脆弱兒童

雲林縣議員林岳璋及李建昇有愛心　捐贈消防局200件隔離衣

配合口罩販售　雲林縣長張麗善感謝關懷社區藥局藥師

防疫！清明4天連假　屏東市「歸園」暫不開櫃也不入塔

移民署生活法律講堂　新住民權益有保障

改善周邊交通環境　台南河樂廣場增闢路外機車停車場

帶來4款獨家甜點！新竹馬卡龍人氣店MANO MANO快閃板橋還有10天

「想成為台灣還是義大利？」　阿根廷名醫PO影片籲迅速隔離防疫

旅台國人返台潮兩近2萬5千人！徐國勇：這兩天是高峰

100%還原！《蠟筆小新》配音員現身　4分鐘狂換7角色

探索無限可能的未來　《戀與製作人》男神羈絆限定推出

比安柏赫德還狂！《血衛》性感女「讓馬斯克娶2次」　網封：真人版小辣椒

湖人14球員完成檢疫　柯瑞是全NBA最早受檢！有球隊找籃網「諮詢」

彼此成為摯友！森林系仙貓抱頭撒嬌　和小主人貼臉酣睡萌炸

疫情引爆全球股災　美5大科技股市值1個月驟減1.3兆美元

哥德廚具總經理甩產業窠臼　帶品牌躍國際

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

男大生飛日本留學　機場抱媽媽哭了

雲林縣即日起納骨塔不開放進入祭祀

協易機械　參與口罩國家隊很榮幸

憂心疫情擴大　賣場民生物資銷售提升

黑狗日夜吠叫　男子持棍棒將狗拖出痛毆

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

基隆女「歐洲返台」趴趴走！居民全嚇傻

彰化區排亂倒垃圾　2周抓6件祭重罰　

斗六林頭公墓改建　清出14門骨骸安奉

網傳台東某早餐店媳婦遊歐回台

清明4天連假　屏東市歸園暫不入塔

提早3個月　枋寮「紅龍」芒果上市囉！

千萬遊艇拍賣執行署派專人帶看

綠屋頂補助開跑了

更多熱門

相關新聞

五峰旗瀑布步道　8日重新開放

五峰旗瀑布步道　8日重新開放

封園中的五峰旗風景區，9月8日起將重新開放第1、2層登山步道。封園是因在8月10日，發生美籍遊客擅闖禁止進入水域，遭落石砸中受傷事件。

即／礁溪溫泉飯店傳24歲男墜樓亡

即／礁溪溫泉飯店傳24歲男墜樓亡

前夫柴刀追砍200米　女噴血求救

前夫柴刀追砍200米　女噴血求救

精選10家宜蘭夢幻城堡民宿（下）

精選10家宜蘭夢幻城堡民宿（下）

精選宜蘭10家夢幻城堡民宿（上）

精選宜蘭10家夢幻城堡民宿（上）

關鍵字：

礁溪鄉廢玻璃瓶再利用

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

南部大學生確診！剛從法國返台

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

蘋果宣布限購令！　iPhone、iPad Pro每款限購2支

購物天后被控「外遇李宗瑞」崩潰哭！前夫拿出床上證據片

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面