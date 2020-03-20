讓燈光與玻璃瓶結合　礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品

▲▼礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪鄉公所為響應環保，落實資源回收「再利用」，將民眾的廢棄玻璃瓶化腐朽為神奇，讓燈光與玻璃瓶結合創造再利用價值，藉以宣達資源回收觀念，達成永續利用的目標。

礁溪鄉公所表示，在日常生活中，丟棄廢玻璃是一件相當容易的事，但對回收業者而言，玻璃回收處理並不容易，不僅要將玻璃瓶上的標籤撕除，還要清理瓶內的髒污，進而影響玻璃回收的價格，因此許多業者都不願意做玻璃回收的工作。

鄉長張永德表示，鄉民2019年丟棄之廢玻璃瓶超過300公噸，為提升廢玻璃瓶再利用的可能，經過公所清潔隊的挑選、清潔，將外型獨特的玻璃瓶加以改造成玻璃藝術品，並以公開之方式販售，販售所得款項每年提撥10%捐助弱勢，其餘90%撥入鄉庫，藉以讓民眾看見玻璃瓶的價值，增進資源回收利益，達到垃圾減量之目的。

近年來，廢玻璃再利用為環保署的重點政策，公所隊員運用各式各樣、形狀不一的廢棄酒瓶，透過置入彩色燈串、人造花材，及彩繪瓶身等改造程序，讓燈光與玻璃瓶結合，製成一件件精美的藝術燈。

除廢玻璃再利用外，公所清潔隊將回收後的大型傢俱或樹枝（幹），經過修繕、切割及雕塑等程序，使廢棄木資材成為精緻文創商品，例如手機座、梳子、筆筒、杯墊、掛飾……等，作為致贈貴賓之禮品及對外販售，藉以充實鄉庫，賦予廢棄物再利用的價值，符合資源回收再利用之觀念。

未來公所仍積極推動更多資源回收相關政策，將資源回收、環境保護融入生活習慣，展現惜福愛物、保護地球的環保作為，並鼓勵鄉民落實垃圾分類，養成隨手分類做環保的習慣，打造礁溪美好之生活及旅遊環境。

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