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雙眼僅剩感光視力！11歲高雄弟「1年看161本書」　愛閱達人超勵志

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▲▼ 11歲高雄弟 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼就讀國小4年級、年僅11歲的吳晉宇1年借閱161本書，榮獲愛閱達人獎項。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

高雄就讀國小4年級、年僅11歲的吳晉宇因先天性視網膜剝離，僅餘感光的視力，但他在父母的耐心陪伴下，培養出閱讀及彈琴的興趣，光是2019年他就向圖書館借閱了161本書，榮獲「愛閱達人」的獎項。

「愛閱達人」是教育部鼓舞閱讀熱誠的獎項，結合國家圖書館、國立臺灣圖書館、國立公共資訊圖書館、6都及16縣市公共圖書館，共同推薦24名人選；其中，高市圖選出吳晉宇小朋友因為突破全盲先天缺憾，每天放學除作業外，還會讀圖書館借來的書籍，2019年借書量達161本，雙眼全盲絲毫沒有阻礙他對閱讀的動力，閱讀量及求知慾反而超越明眼人。

請繼續往下閱讀...

吳晉宇出生因先天性視網膜剝離，僅餘感光的視力，2歲以前幾乎在醫院中度過，父親吳盈裕與母親姜慧純一度懷疑，是否視力連動聽力都受損，但他們用愛與耐心，盡力陪伴照顧晉宇，直到3歲，晉宇才真正開口說話，一開口就是一連串的長句。

▲▼ 11歲高雄弟 。（圖／記者許宥孺翻攝）

晉宇曾因跌倒，跌斷右手臂，打石膏1個月，母親非常心疼因此辭去工作，全職照顧，並陪伴著晉宇進入普通小學，除了配合老師與同學適應，母親協助記重點和盲視老師的課後協助，讓晉宇愛上自然實驗與英文。好聲音的他，也是學校合唱團一員常常參與巡迴比賽。他最愛的鋼琴練習曲包括，「隱形的翅膀」、「揮著翅膀的女孩」，偶而也會叨擾鄰居清夢被抗議，但樂觀的他，從沒有放棄練習他愛的鋼琴。

高市圖館長潘政儀表示，高市圖在108年間辦理「閉眼睛-跨視覺閱讀體驗活動」、「看不見的看見：」和「無關視界：日常文學感知試驗」等文化平權活動，在總館和新興分館分別典藏視障相關圖書、有聲書共1萬5000多件，還可透過傳遞方式借閱國立台灣公共圖書館等資源，讓視障者亦有各式豐富資源閱讀。

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