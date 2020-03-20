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入境人潮擠爆航站樓！5人「帶121件行李」回國躲疫情…網氣炸：什麼背景？

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▲▼武漢肺炎北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

近日，一則影片在大陸微博瘋傳。影片中，北京首都機場入境旅客人擠人，塞滿擠爆扶梯，工作人員不得不臨時關停扶梯，維護現場秩序。17日下午，首都機場副總經理趙瑩回應，事發影片發生3月15日下午，因為當天某航班有5名旅客攜帶了121件行李，才造成現場旅客積壓等候提取行李。

趙瑩表示，3月15日之前，首都機場處置專區只接受疫情嚴重國家和地區的航班，每天大約10余架次，旅客2000人左右。

她指出，從3月15日零時起，機場國際以及來自港澳台地區的36個進港航班調整到該處置專區運行，「該專區的航班量和旅客量較之前提高3倍以上，部分時段出現了多個300人以上的大飛機集中抵達，處置專區內短時客流增大，而且部分旅客攜帶了大量行李。」

▲▼北京首都國際機場塞爆。（圖／翻攝自微博）

▲北京首都國際機場塞爆。（圖／翻攝自微博）

趙瑩表示，針對旅客和行李激增的新情況，首都機場在處置專區增設旅客分流崗和隔離拉帶，並聯動北京市交通委，調度10餘輛廂式貨車參與行李運輸；旅客轉運由原來旅客與行李共用1輛巴士，調整為3輛機場巴士配一輛廂式貨車，並編組分別運送旅客和行李，「從昨天情況看，效率提升了50%，現場運行順暢，旅客積壓情況已得到明顯改善。」

網友驚呆表示，「行李多少航班沒有限制嗎？」、「這是搬家呢？」、「一個人40件，怎麼做到的？」、「誰這麼大牌？」、「巨富，超重一公斤好幾十，這是多有錢啊」、「還沒到世界末日吧！要這樣嗎」、「真是逃難啊把家搬回來了」。

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