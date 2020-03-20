LIVE／南部大學生返台確診「同行11人隔離」　指揮中心16:00說明

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南部一名大學生去法國實習回來後確診新冠肺炎，校方今（20日）證實已於昨日傳訊息通知學生，強調患者沒有進到校園，師生不用太過於緊張。目前，同團11名一起返台的同學也在居家檢疫中。針對最新疫情以及防疫作為，中央流行疫情指揮中心下午4點將召開記者會說明。

出席記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、社區防疫組副組長莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、資訊組副組長龐一鳴以及教育部次長林騰蛟。

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▲南部某校發出通知 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

校方在昨日傳訊息通知學生，「本校有一位從國外返國的學生於3月19日確診肺炎，請大家不要驚慌，該生回國後，從機場直接隔離檢疫，未曾離開檢疫隔離地點，校園安全無恙，為確保校園的安全，禁止任何與師生與居家檢疫隔離的師生見面接觸。」

該校副校長今日表示，這名學生15日從法國海外實習返台後從桃園機場入境，在機場檢疫的時候就出現肺炎相關症狀，直接返回中部家中隔離，到昨日結果出爐，證實感染新冠肺炎，期間未曾到南部，更沒有進到校園。目前，同團11名一起返台的同學也在居家檢疫中。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者張榮恩攝）

指揮中心昨日公布國內新增8例確診，其中7例境外移入（3例與旅遊團群聚相關）、1例本土（案59接觸者）。截至昨日，國內確診累計108例，其中1名死亡、26名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。另外，第2批武漢包機返台361人中，2人有發燒症狀後送，其中1人二採陰性、1人檢驗中。