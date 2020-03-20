支持發布緊急命令　黃暐瀚：不是藍綠的問題

▲黃暐瀚。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎疫情在世界引爆，台灣目前確診個案也破百例，資深媒體人黃暐瀚20日在臉書表示，外國人先不要來、本國人先不要出去，「境管」已勢在必行。對於各黨派人士紛紛表態希望總統頒布「緊急命令」，他認為，顯然這不是藍綠的問題，是刻不容緩的課題。

黃暐瀚提到，一晃眼都108例了，但目前108例中有78例是「境外感染」，從15日到19日的案例數來看，「管制境外傳入」，已經是刻不容緩的課題。外國人先不要來，本國人先不出去，「境管」勢在必行，他指出，討論了幾天的「緊急命令」議題，其實是從「法律或命令」可否「凌駕憲法」開始。

黃暐瀚說，有人認為「限制人民出境」恐違憲、有人覺得憲法23條加雙七法源就足，不管哪邊有道理，眼前實在不必浪費時間精力，去爭論這些話題。不過他也表示，有些網友誤以為緊急命令一事是藍綠之爭？看到新北市長侯友宜、國民黨主席江啟臣等人支持要提緊急命令，就先急著說反對。大家有看到，民進黨的立委陳亭妃、許智傑、蔡易餘、高嘉瑜，跟無黨籍的立委林昶佐，也都支持應該頒布緊急命令嗎？

「顯然，這不是藍綠的問題」黃暐瀚再提及，又有一說，這會讓台灣形同回到戒嚴？「不會的」。不過總統蔡英文已經明說，目前她覺得不需要，等之後再看狀況考量，「那就支持總統，全力防疫」。

其他人也看了這些...

►蔡英文：目前無發布緊急命令需求！疫情都在掌控範圍

►侯友宜：建請蔡英文發布緊急命令 「人民健康沒時間讓你等！」

►防疫凌駕憲法？民眾黨籲蔡英文扛責發布緊急命令

更多熱門新聞...

►台灣確診100例 江啟臣再喊話蔡英文發布緊急命令

►高中以下師生禁出國挨批違憲 高嘉瑜：總統應頒緊急命令

►高中職以下禁出國法源惹議 林昶佐建請蔡英文發布緊急命令

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！