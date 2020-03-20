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台灣成為楷模！陳建仁揭這些國家都來問「防疫工作」…

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▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

對於政府目前的疫情因應，總統蔡英文19日下午偕同副總統陳建仁在總統府敞廳發表談話，並接受媒體提問。陳建仁提及，有接觸許多國際友人來詢問關於防疫的工作，包括美國的哈佛大學、史丹佛大學、日本東京大學，以及香港和英國等學者專家。

針對近期除了美國，還有哪些國際友人來詢問我國防疫相關事件，以及部分國際學者認為世界衛生組織（WHO）太慢宣布全球大流行一事。陳建仁回應，最近這兩個月來，他個人也確實接觸到很多國際友人，還有學者專家來詢問關於防疫的工作，包括史丹佛大學、約翰霍普金斯大學、哈佛大學、還有日本東京大學，以及香港、英國等學者專家，「這方面，我們都不斷地提供臺灣的防疫知識。」

▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

陳建仁說，實際上，中央流行疫情指揮中心（CECC）所做的這些防疫措施也受到各國好評，很多國家也多以臺灣的防疫作為，當成他們國家很好的防疫楷模和典範來執行。

陳建仁進一步說明，有關世界衛生組織（WHO）在號召全世界來進行防疫工作上，國外學者有談到如果能提早兩、三個禮拜，疫情會相當不一樣，這點就傳染病的傳染動力學來看，確實只要三個禮拜的時間，就會大量增加很多病例數，因此他贊同這些學者的說法。

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