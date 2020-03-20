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配合口罩販售　雲林縣長張麗善感謝關懷社區藥局藥師

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▲雲林縣有233家社區藥局配合中央口罩實名制政策，加入口罩銷售行列，因應疫情，更宣導民眾正確防疫知識，實為社區健康重要的守護者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣有233家社區藥局配合中央口罩實名制政策，加入口罩銷售行列，因應疫情，更宣導民眾正確防疫知識，實為社區健康重要的守護者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情延燒，為感謝並關懷社區藥局藥師配合政府口罩實名制販售實況，雲林縣長張麗善與雲林縣藥師公會理事長許新交、雲林縣藥劑生公會理事長林能山特別準備消毒噴劑及花生仁湯替藥局藥師加油打氣、鼓勵。

雲林縣有233家社區藥局配合中央口罩實名制政策，加入口罩銷售行列，藥局除原有處方箋調劑，也協助長照工作、居家藥事照護幫助民眾整理家中的藥品，避免重複用藥等業務及功能，此時此際，因應疫情，更宣導民眾正確防疫知識，實為社區健康重要的守護者。

雲林縣長張麗善表示，口罩實名制政策上路後，對藥局來說是負擔加重，但營收不因賣口罩增加，此次疫情，凸顯藥師專業的重要性。張麗善說，呼籲鄉親在排隊購買口罩時能將心比心給藥局同仁更多尊重與支持，另口罩實名制2.0試辦第一波開放民眾線上預購已於昨日告一段落，藉由網路通路直接購買口罩，亦減少藥局同仁負擔。

張麗善指出，除感謝藥師同仁配合實名制口罩銷售之外，同時呼籲鄉親防疫期間非必要絕對不要出國，公職人員以身作則嚴禁出國，長青食堂改外帶、必要活動舉辦規範、居家檢疫居家隔離及自主健康管理落實、清明掃墓分流不入塔等相關防疫措施，全民防疫，共同悍衛雲林縣民健康。

▲雲林縣有233家社區藥局配合中央口罩實名制政策，加入口罩銷售行列，因應疫情，更宣導民眾正確防疫知識，實為社區健康重要的守護者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣有233家社區藥局配合中央口罩實名制政策，加入口罩銷售行列，因應疫情，更宣導民眾正確防疫知識，實為社區健康重要的守護者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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