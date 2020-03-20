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孫芸芸和女兒同框拿Chloé爆款包！許路兒、蔡詩芸也愛

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台灣第一名媛孫芸芸經在Instagram分享生活中大小事，人美保養也相當到位的她在放上與女兒廖思惟的合照時，真的讓人分不清到底誰才是媽媽！兩位美女同框的穿搭，也常常成為網路上熱搜的「閨蜜時尚單品」，母女似姐妹的畫面羨煞眾多網友。日前孫芸芸再度放上與女兒的出遊照後，除了兩人的美顏外，照片中的Chloé Daria Bag也成為眾人焦點，詢問度立刻大增，不過，Daria Bag早在去年的Chloé 2020春夏大秀首度亮相後，便因為可優雅的襯著裙裝，也能搖身一變成為幹練包款的超高CP值而備受關注。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Daria Bag由紋面和亮面小牛皮製成，透露單一色調卻不單調的細膩巧思，皮革材質硬挺但觸感柔軟，展現陽剛與柔美的對比概念；三只手柄的獨特造型加上向馬術和馬具工藝致敬的手工編織握把設計，除了賦予包款更多使用方式，亦為包款增添極高辨識度。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

值得一提的是，包款寬敞的雙夾層不僅提供絕佳收納空間，敞開拉鍊露出包款內側與拉起拉鍊兩種不同呈現方式更成為變換包款風格的重要關鍵；老佛爺Karl Lagerfeld主掌時期所設計的Chloé縮寫圖案本次藏身包款襯裡，流露裝飾藝術風格的復古情懷，似乎有意宣告：老花包今年仍然大行其道，但若隱若現更加經典雋永！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而除了孫芸芸外，Chloé Daria Bag也迅速收服了眾多女星，情人節當天孫芸芸也特別曬出與女兒的合照稱彼此為「最好的朋友」，除了服裝外，兩人也刻意選用同款但不同顏色大小的Daria Bag打造「閨蜜款單品」，但其實廖思惟早在一月底就已經分享過這個包款，一雙修長美腿配上簡單T恤加上Daria Bag，簡單卻時尚感十足。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

同樣被Daria Bag圈粉的還有新手辣媽蔡詩芸及童顏美女許路兒。才剛生完女兒的蔡詩芸以一襲細肩帶貼身洋裝搭配米白色小型Daria Bag，演繹優雅風格；雖然她自稱媽咪穿搭，但同樣引來「這個身材不像媽」的讚譽，辣度絲毫不輸孫芸芸。而品味廣受好評的許路兒則以仿舊處理的黑色Daria Bag打造率性裝扮；黑色Daria Bag精心採用「tamponato a mano」手工藝，以多層除漆劑輕輕擦拭皮革，進而產生顏色陰影，使得每只包款的復古刷色各有不同，搭配對比鮮明的紅色手工編織握把，更顯獨特。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※SANDY HSU, JAMIE YEN
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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