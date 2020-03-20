▲防疫也要美！康是美「專業醫美節」，全面3折起最高送2500元。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲康是美挺防疫也挺愛美女性，推出「專業醫美節」，全面3折起！（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

對愛美的女性來說，防疫期間也想美美的，但是長期間配戴口罩接觸肌膚，容易造成肌膚問題，現在就有不少民眾紛紛表示有肌膚困擾，像是「脫妝問題特別嚴重」、「油性肌膚更容易長痘痘」、「會產生尷尬的隱形口罩曬痕」等等困擾，康是美挺防疫也挺愛美女性，推出「專業醫美節」，全面3折起，最高還送你2500元！

▲▼防疫期間長期間配戴口罩接觸肌膚，不少民眾紛紛表示有肌膚困擾。

防疫期間戴口罩保護自己也保護他人，但是拿下口罩後的肌膚，卻讓許多民眾大呼吃不消，到底在防疫期間該如何保養肌膚？康是美藥師林姿妙表示，如果怕擦防曬太悶，可以選擇「雅漾全效極護輕透防曬液」，這支防曬係數做到SPF50+不僅防曬係數比以往還要高，而且質地非常的清爽不黏膩，雅漾的產品多數都是針對敏感肌研發，因此可以不用擔心會太過刺激，或是過敏的情形，使用起來也較安心。

▲▼康是美藥師林姿妙表示，如果怕擦防曬太悶，可以選擇「雅漾全效極護輕透防曬液」，擦起來清爽不黏膩。

針對民眾最在意的痘痘肌，林姿妙藥師提醒民眾，肌膚最基本的保養就是保濕，當肌膚喝飽了水，油水平衡之下，才能夠減少脫妝、出油，像是可以用DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水，首創類精華拉絲質地，引導後續保養有效滲入肌膚，讓肌膚順利喝到水，保持光滑柔嫩，當肌膚好了，其實就比較不用擔心脫妝問題，皮膚也比較不會爆油又爆痘。

▲▼肌膚很多時候其實會反應身體內在的情況，所以除了用擦的保養品，也可以用吃的保養。

除了挑選適合的保養品，在日常生活當中，其實也可以從一些細節，避免肌膚因為防疫戴口罩所產生的不適感，林姿妙藥師提到，肌膚很多時候其實會反應，我們身體內在的情況，所以除了用擦的保養品，也可以用吃的，由內而外來進行保養，市面上有很多都是針對不同族群，所設計的營養補充品，像是「善存女性綜合維他命」以及「萊萃美女性綜合維生素」，這兩款都有加鐵，很適合女性朋友補充，可以為健康打底，展現好氣色。

▲如果防疫不想出門買，可以透過手機app、網路進行購買，保持最完美的狀態。

全民防疫大作戰，拿下口罩時也要讓自己美美的，戴口罩期間也要有不同的保養方式，想要由裡而外的美麗，也可以將營養補充品一起帶回家，防疫期間聰明消費，康是美專業醫美節全面3折，最高再送2500元，如果防疫不想出門買，可以透過手機app、網路進行購買，讓你防疫的同時，依然保持最完美的狀態！

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