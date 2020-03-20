防疫舒壓！　勞動部創商班自製「6連發打小人」超療癒

▲雲嘉南分署長劉邦棟（左）及職訓師郭文軒體驗6連發打小人專區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期新冠肺炎COVID-19讓人情緒緊繃，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署創意商品網路行銷班辦成果展，展出一系列療癒作品，其中橡皮筋木槍打小人，1次就能6連發，過癮又有趣。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次創意商品班籌辦成果展，剛好遇上防疫期，就以舒壓為方向，自製6連發打小人、木製彈珠檯、排字盒等作品，每件作品的外觀設計都非常可愛療癒，動手玩也能舒緩緊張情緒及生活壓力，其中部分作品也將作為常設展，讓參訪貴賓及民眾來訪時也能放鬆一下。

請繼續往下閱讀...

創意商品班職訓師郭文軒表示，6連發打小人作品是利用電腦繪圖、雷雕切割及UV直噴彩繪，花3天數次打樣、調整製作而成，目前市面上的橡皮筋木槍多為單發至4發，這次研發出6發，在橡皮筋的連動設計上，以及槍機結構更要算到很精準。

▲創意商品班展出療癒作品，雲嘉南分署長劉邦棟（前右2）及職訓師郭文軒（右1）肯定學員表現。



這期創意商品班學員吳建德，上課前就自己創業賣胸章，上課後則陸續增加創意商品，包括木頭吊飾及時鐘、鑰匙圈、馬克杯及杯墊等，他笑說商品變多元化後，收入大概成長了2倍。

雲嘉南分署近期也推出失業者職前訓練班，包括創意商品網路行銷、氬氣鎢極電銲、建築空間繪圖等11班，報名即日起至4月6日止；另有在職訓練班，包括模具、電控、車（銑）床等44班，報名即日起至4月24日止，詳情可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢報名。

►75%酒精的乾洗手來啦！