獨／在韓台女怨「沒簽證買不到口罩」好像被兩邊政府遺棄　網友罵爆

▲韓國現在也可看到民眾都戴上口罩。（圖／達志影像）

記者蔡玟君／台北報導

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，更掀起各國口罩荒，但有網友爆料，有身在韓國醫美診所上班的台灣女生在私密臉書社團抱怨，因為還沒拿到正式工作簽證，所以無法用外國人登錄證在韓國買到正常價格的口罩，且也沒辦法請台灣家人寄口罩過來，「覺得好像被台灣與韓國政府雙方遺棄」，該台女也被社團內網友罵爆：「自己當黑工干台灣政府屁事！」

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▲在韓國的台灣女生上網抱怨買不到口罩，好像被台韓政府遺棄。點圖可放大。（圖／網友提供）

根據網友提供截圖，這名目前在韓國醫美整形診所上班的台女表示，目前負責海外客戶翻譯諮詢、行銷接待業務，但因為醫院沒有分配給業務組口罩，且台灣禁止口罩出口，所以也無法請家人寄過來，雖然韓國政府上週起開始在藥局、郵局等地以1500韓圜販售口罩，外國人必須出示外國人登錄證才能購買，可是由於她還沒拿到外國人登錄證，所以沒辦法買，也表示「真的覺得好像被台灣政府與韓國政府雙方遺棄。」也問網友現在唯一方式好像只能上網買貴的口罩？

▲台女的抱怨被網友罵爆。（圖／網友提供）

貼文一出該台女立刻在社團內被罵爆，有網友表示：「你知道你現在也是違法的嗎？只要國稅局一查就知道你是不合法的工作者了，消消聲吧！」「自己選擇出國不管你是不是黑工就得為自己負責，干台灣政府屁事？長這麼大還不知道為自己負責嗎？」「台灣政府沒有遺棄你，現在回來居家檢疫14天，口罩很好領了還可以上網預訂。」

▲台女後來修改內容。（圖／網友提供）

該名台女後來也修正貼文、刪掉「覺得好像被台灣與韓國政府雙方遺棄」的句子並解釋，一開始說沒拿到簽證是因為原本預計1月初就能拿到外國人登錄證卡片，可是因為南部出入境辦公室搬家系統等問題，所以還沒拿到真正的卡片。

她進一步解釋，會發文同時還因為大邱移工公會朋友也碰到當地雇主和制度上的缺陷，被迫變成黑工，所以買不到口罩，也表示病毒病不長眼睛，不管黑不黑，都有被傳染和傳染別人的可能，所以防疫上不應分國籍或黑不黑，她也說「就算是黑工也不應該被排擠在防疫網之外。」