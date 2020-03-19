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抬起落架、翻轉90度　俄海軍曝卡-31R近距離雷達開啟畫面

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▲俄羅斯軍方釋出卡-31R預警直升機機腹雷達平板開啟近距離觀察畫面。（圖／翻攝環球網）

▲俄羅斯軍方釋出卡-31R預警直升機機腹雷達平板開啟近距離觀察畫面。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯軍方近日公布海軍黑海艦隊卡-31R預警直升機飛行訓練的畫面。從釋出的畫面可以近距離觀察該直升機，機腹平板雷達的開啓過程。據悉，可以90度折疊的機腹雷達是卡-31直升機的標誌性特徵，該雷達可以用於探測空中和水面目標，對大型目標的預警距離在300公里以上，可同時發現200個戰鬥目標，並鎖定其中20個。

▲卡-31R預警直升機機腹雷達平板先翻轉90度，再水平旋轉打開。（圖／翻攝環球網）

▲卡-31R預警直升機機腹雷達平板先翻轉90度，再水平旋轉打開。（圖／翻攝環球網）

《環球時報》報導，卡-31預警直升機的主要探測工具為E801M 0ko空中和海上監視雷達，這種雷達的平板天線在未啓動時，會緊貼於機腹放置。當雷達開啓時，卡-31直升機起落架需向上抬升，隨後，雷達的平板天線得先翻轉90度，再水平旋轉打開才能作業。

▲卡-31R預警直升機啟動雷達。（圖／翻攝環球網）

▲卡-31R預警直升機啟動雷達。（圖／翻攝環球網）

報導稱，卡-31預警直升機的飛行距離和探測距離雖遠不及固定翼預警機，但其最大優勢是可以部署於艦上使用。大陸自2010年起，分批購買9架卡-31預警直升機，外界認為，此機型原先是作為航母預警直升機的預備方案，但在陸製直-18直升機研發成功後，這9架卡-31一直裝備於東海艦隊海軍航空兵直升機團。

▲俄製卡-31預警直升機。（圖／翻攝環球網）

▲俄製卡-31預警直升機。（圖／翻攝環球網）

近年，解放軍購買的卡-31預警直升機陸續在演習中配合072型坦克登陸艦和071型船塢登陸艦亮相，外界分析，相比航母編隊執行的高強度戰鬥，兩棲艦遇到的是小規模或無需戰鬥的區域，因此對於預警的需求度相對較低，或許在這樣的需求下，卡-31預警直升機會是大陸自製075兩棲攻擊艦艦載機的完美解決方案。

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