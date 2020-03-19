美國紅旗演習取消　空軍上將：戰備能力未受損「之後再補上」

▲美國空軍所舉辦的「紅旗演習」（Red Flag）。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，美國取消原訂5月要在阿拉斯加州舉行的「紅旗演習」(Red Flag)，空軍司令上將古德芬(General Goldfein)表示，雖然取消一些重要的飛行演習，但空軍戰備能力暫未受損，「取消的演習之後再補上」。此外，25年來最大規模的「歐洲捍衛者2020」(Defender Europe 2020)演習也確定取消。

「紅旗演習」是美國空軍主辦的年度大型空戰訓練，由位於內華達州的內利斯空軍基地與阿拉斯加州的艾爾生空軍基地（Eielson Air Force Base）所舉辦的，包括美軍其他各軍種（含國民兵與後備軍人）以及美國軍事盟約國都會派員出席，參與這場年度為期六週的演練。

空軍司令古德芬上將(General Goldfein)表示，儘管新冠病毒疫情持續擴大，空軍會繼續執行保衛國家安全的使命，雖然取消了一些重要的飛行演習，但空軍戰備能力暫未受損，「我們決定取消今年5月在阿拉斯加州舉行的紅旗演習，新冠肺炎的確影響到空軍的例行飛行演練，但一些被取消的演習今後還可以再補上。」

▲美國空軍司令上將古德芬（General Goldfein）。（圖／達志影像／美聯社）

除了紅旗演習之外，駐歐美軍司令部（EUCOM）16日表示，受到新冠肺炎疫情影響，25年來最大規模的「歐洲捍衛者2020」（Defender Europe 2020）演習已經確定取消，已經將赴歐參加軍演的部隊全數調回。

「歐洲捍衛者2020」是冷戰時期「部隊返德」（REFORGER）演習的翻版，被視為美國堅決捍衛歐洲安全的重大象徵，為參加這場近25年來在歐洲舉行的最大規模演習，自1月以來，僅美國陸軍就已經向歐洲調派了大約6000名軍人，而現在因為疫情的關係不得不喊停。

美國國防部發言人表示，截至18日上午5點，美軍一共有49名軍人感染新冠肺炎，其中包括7名空軍。