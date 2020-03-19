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【廣編】樂天信用卡回饋爆高　瘋狂加碼

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▲▼樂天信用卡,回饋。（圖／翻攝自樂天信用卡官網）

▲新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，原本主打日本旅遊必備卡「樂天信用卡」提出了國人最需要的食衣行優惠活動，並祭出驚人低門檻高回饋。

圖、文／樂天信用卡提供

小編真的忍不住要按讚！新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，原本主打日本旅遊必備卡「樂天信用卡」提出了國人最需要的食衣行優惠活動，並祭出驚人低門檻高回饋，單筆滿NT$500起就有回饋領！搭配活動登錄，週末最高可享9％回饋，平日最高也有7％，天天有回饋，樣樣都讓人忍不住想多看一下。

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