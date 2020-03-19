【廣編】樂天信用卡回饋爆高　瘋狂加碼

▲新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，原本主打日本旅遊必備卡「樂天信用卡」提出了國人最需要的食衣行優惠活動，並祭出驚人低門檻高回饋。

圖、文／樂天信用卡提供

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謹慎理財 信用無價

信用卡循環信用年利率：6.75%～15%（基準日：2015年9月1日）