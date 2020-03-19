北部國小籃球場出現確診！校方急封閉場館14天消毒

▲確診新冠肺炎案例之運動球友到過北市某國小委外場館運動，校方發公告說明。（圖／翻攝學校官網）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸嚴峻，北部某國小今（19）發聲明指出，校內委外廠館運動球友已確定感染新冠肺炎，目前校方接獲通之後，於18日立即封閉活動中心1樓游泳池和6樓綜合球場休館14天，且進行初步消毒工作。

該校指出，18日下午校方接獲委外廠商通知，該名確診個案於3月14日下午與朋友一起到活動中心6樓打籃球，當日個案並無病兆，該案親人於3月17日確診新冠肺炎，因此該個案經篩檢後於18日亦確診。該校接獲消息後，已要求廠商於18日立刻停止營運，封閉活動中心1樓游泳池和6樓綜合球場休館14天，同時掌握3月14日當天出入人員名單，已請廠商進行6樓運動場館全區消毒。

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校方說明，目前已要求委外廠商立即作出因應，包含全員自主管理14天、活動中心1樓游泳池和6樓綜合球場休館14天、全區消毒。另外，據查，學校教職員工生均未與個案有直接接觸，場地也已經進行消毒，請家長安心。但為求慎重起見，學校將暫時停止活動中心6樓綜合球場及1樓游泳池之使用，並請家長提醒孩子早晚測量體溫、勤洗手、必要時戴上口罩，以期平安渡過此波疫情。

▲▼確診病患到北市某國小打球，校方急關閉場館消毒。（圖／校方提供）