　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南大學生染疫　2名聚餐同學採檢結果出爐！接觸者匡列48人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼疾管署說明武漢肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內第75案新冠肺炎確診病例為南部某國立大學學生，曾經赴德國旅遊，返國後自主健康管理並未進入校園，不過期間曾和2名系上同學聚餐，且有1人出現發燒情況。指揮中心今（19）日表示，這2人採檢都呈現陰性，排除感染，返家居家隔離。

案75為南部20多歲男性，2月23日至3月8日至德國旅遊，教育部高教司司長朱俊彰表示，這名個案返國後主動與學校聯繫，當時德國尚不屬3級旅遊警示區，但校方警覺請他在租屋處自主健康管理，並且在期間出現症狀而進行採檢。他這回國到確診這段時間都沒有進入校園，但是有和2名同學在校外聚餐，被列為接觸者。

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，當時2名同學有1人出現發燒情況，他經過2次採檢陰性，排除感染，另外1名無症狀者則是經過1次採檢陰性，都暫時排除感染，進行居家隔離。

該案框列接觸者一共48人，其中有28人需要居家隔離，包含家人、朋友以及飛機上相關人員，另有10人自主健康管理，還有10人已經離境。同校2名接觸者有匡列相關課程從實體改為線上授課，師生避免入校。

ET快訊
最無須囤的就是食物！名律師揭「疫期10項必囤物」
徐若瑄下機後「乾咳+微燒」　火速急診隔離現況曝光
抓到了！印尼逃逸移工發燒就醫轉診潛逃　躲雜貨店落網
金管會出手救市　禁止平盤以下放空
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機出境大廳空蕩蕩！她返台探親差點回不了LA…嚇傻：沒想到這麼嚴重

財訊／一張圖看懂全球疫情怎麼傳　台科學家用反恐AI破解軌跡

雨要停了！明「春分」一路暖3天⋯周末熱飆近30°C　下波變天時間點出爐

新冠肺炎救命藥「瑞德西韋」張上淳：國內已經開始臨床試驗　

當里長真的很賺可以常出國？　網曝真相：一年大概領60萬

「沒當兵會錯過什麼？」首點名抗壓性　更有感是「人脈」：會認識很多人

藝文圈自創5步驟做出「Q版小麗君」！桌上療癒小物還能當「紓困存錢筒」

大潤發掃貨...23時打烊「老人家還在排」！業者推買1送1優惠「緊急限購了」

驗抗體揪「偽陰性」　食藥署專案進口2千份「新冠肺炎抗體檢測試劑」

陳時中再撂台語！超貼切形容「勸人要互讓」…網瘋傳：部長話要聽

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

桃機出境大廳空蕩蕩！她返台探親差點回不了LA…嚇傻：沒想到這麼嚴重

財訊／一張圖看懂全球疫情怎麼傳　台科學家用反恐AI破解軌跡

雨要停了！明「春分」一路暖3天⋯周末熱飆近30°C　下波變天時間點出爐

新冠肺炎救命藥「瑞德西韋」張上淳：國內已經開始臨床試驗　

當里長真的很賺可以常出國？　網曝真相：一年大概領60萬

「沒當兵會錯過什麼？」首點名抗壓性　更有感是「人脈」：會認識很多人

藝文圈自創5步驟做出「Q版小麗君」！桌上療癒小物還能當「紓困存錢筒」

大潤發掃貨...23時打烊「老人家還在排」！業者推買1送1優惠「緊急限購了」

驗抗體揪「偽陰性」　食藥署專案進口2千份「新冠肺炎抗體檢測試劑」

陳時中再撂台語！超貼切形容「勸人要互讓」…網瘋傳：部長話要聽

中職／防疫計畫若難說服　411開季只能關門打

財訊／「中國式復工」　一齣上下呼攏的荒唐劇

理財周刊／病毒之戰！　台灣產業轉型契機

阿喜摩鐵「脫內褲」色誘瓊瑤小生　一彎腰…傲人上圍溢出來

欠債8千「錢帶不夠竟惱羞」　莽男持摺疊刀恐嚇跑腿小弟：錢留下

牧德盃羽球賽6月開戰　即日起開放報名

桃機出境大廳空蕩蕩！她返台探親差點回不了LA…嚇傻：沒想到這麼嚴重

財訊／一張圖看懂全球疫情怎麼傳　台科學家用反恐AI破解軌跡

不斷更新／西甲阿拉維斯15人確診　義大利部長盼義甲5月3日重啟

奧運聖火傳日本規模縮小　急找在雅典的亞運游泳金牌完成交接

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

全校停課！北部高中2學生染疫　多少人停校

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

全台百例確診地圖曝　台北26最多、新北25、 桃園13

快訊／新冠肺炎又增8例！

妻遊土耳其返台　夫曬一家三口慘況

獨／直擊24分鐘搬空衛生紙山　還有這個東西也搶…

北部國小「運動球友」爆確診！　校方急封閉場館14天消毒

3步驟「免插卡」查口罩專屬繳款帳號

更多熱門

相關新聞

奧運棒球資格賽若不打　台灣可望闖進

奧運棒球資格賽若不打　台灣可望闖進

雖受新冠肺炎波及，國際奧會仍表達東京奧運將如期舉行，因疫情而取消的資格賽，可對取得資格的辦法進行調整，如果奧運棒球美洲資格賽及6搶1棒球賽都不打，若依世界棒球的排名或去年12強的戰績，台灣與美國將取得資格。

保時捷德國工廠將停產至4月4日

保時捷德國工廠將停產至4月4日

IAAF主席：東奧危機比莫斯科奧運還嚴重

IAAF主席：東奧危機比莫斯科奧運還嚴重

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

全校停課！北部高中2學生染疫　多少人停校

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面