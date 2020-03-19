台南大學生染疫　2名聚餐同學採檢結果出爐！接觸者匡列48人

▲中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內第75案新冠肺炎確診病例為南部某國立大學學生，曾經赴德國旅遊，返國後自主健康管理並未進入校園，不過期間曾和2名系上同學聚餐，且有1人出現發燒情況。指揮中心今（19）日表示，這2人採檢都呈現陰性，排除感染，返家居家隔離。

案75為南部20多歲男性，2月23日至3月8日至德國旅遊，教育部高教司司長朱俊彰表示，這名個案返國後主動與學校聯繫，當時德國尚不屬3級旅遊警示區，但校方警覺請他在租屋處自主健康管理，並且在期間出現症狀而進行採檢。他這回國到確診這段時間都沒有進入校園，但是有和2名同學在校外聚餐，被列為接觸者。

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中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，當時2名同學有1人出現發燒情況，他經過2次採檢陰性，排除感染，另外1名無症狀者則是經過1次採檢陰性，都暫時排除感染，進行居家隔離。

該案框列接觸者一共48人，其中有28人需要居家隔離，包含家人、朋友以及飛機上相關人員，另有10人自主健康管理，還有10人已經離境。同校2名接觸者有匡列相關課程從實體改為線上授課，師生避免入校。