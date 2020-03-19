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口罩實名制2.0預購「118萬人買」　陳時中籲把握3天繳費期

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▲▼3月5日起實名制口罩每人7天內可多買一片，陳時中舉手牌說明。（圖／記者嚴云岑攝）

▲口罩實名制進入繳費階段，陳時中呼籲民眾盡快繳費。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制2.0今（19）日起開始繳費，近118萬人完成網路預約，中華電信也分批發送繳費提醒。指揮中心指揮官陳時中下午在記者會上表示，「今天是繳錢的日子」，醫療應變組副組長羅一鈞也呼籲，民眾應該盡快把握3天繳費期，完成付款，才能如期到超商領取口罩。

口罩實名制2.0版網路登記18日晚間8截止，總計118萬人完成預購，低於預定的233萬人份預購量，其中90萬人都是透過健保快易通APP預購，網頁版只佔了27.2萬人，其中使用健保卡預購者佔18萬人、自然人憑證佔9萬2千人。

請繼續往下閱讀...

健保署表示，今（19）日時起，已透過中華電信陸續發送預約成功電子郵件，尚未收到的民眾也不用心急，可上eMask網站，輸入身分證字號與手機末3碼查詢，所有預購者只要在21日晚間8時前完成繳費，最快3月26日就可憑證至超商取貨。

健保署企劃組組長張鈺旋提醒，透過「健保快易通」APP預購口罩者，僅可採用ATM轉帳；而從eMask系統登錄預購者，可採信用卡、網路銀行或ATM轉帳等形式完成付款。

如果未於在繳費期間完成繳費或轉帳錯誤者，將無法領取口罩。完成繳費卻逾期未至超商領取口罩，不可補領，亦無法退款。民眾至超商取貨時請現場檢查，有損壞或汙損情況，請於現場更換，更換必須一次以3片為單位；若沒有污損情況，則無法換貨。

▲▼口罩2.0使用情形。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）

▲口罩2.0使用情形。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）

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