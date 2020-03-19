不滿每週「進貢」10萬口罩給美國　黃智賢怒嗆：果然是台奴

▲對於台美雙方成為防疫夥伴，黃智賢po文痛批，台灣每週「進貢」10萬個口罩，「果然是美國殖民地。」（翻攝自黃智賢臉書）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）持續蔓延全球，台灣在防疫表現上成績亮眼獲國際肯定，外交部長吳釗燮昨（18）日宣布，台美雙方成為防疫夥伴，台灣每週將以10萬片口罩交換30萬件防護衣原料，消息曝光引起網友熱議。資深媒體人黃智賢則不滿po文痛批，台灣每週「進貢」10萬個口罩，「果然是美國殖民地。」

針對近期台美防疫合作，黃智賢今（19）日在臉書po文，列出8大點痛批民進黨政府，認為行政院長蘇貞昌先前「一個口罩都不准給大陸」，卻用了政府資金做生產線後，「拿來孝敬美國爸爸。」

黃智賢更提出質疑表示，美國給30萬件防護衣的原料，用來交換台灣給每週10萬枚口罩，「30萬件防護衣材料，是固定的30萬這個數字。」她更舉例若疫情持續到8月，換算就要給美260萬枚口罩，「奴隸能不能不要自己作賤自己？」

對於這美國所給30萬件防護衣的原料，黃智賢更強調認為，台灣根本完全不需要，「事實上，直到如今，台灣防疫需要的各種物資和材料，就一直源源不絕的向大陸採購。大陸也從未拒絕。不管是快篩試劑盒。不管是任何其他防疫材質。」

最後，黃智賢更藉機再批民進黨「喪心病狂、數典忘祖」，甚至還綁架台灣人，不許台灣人給大陸一點點溫暖，「把台灣一古腦的獻祭給美國。這，已經超越了殖民地的極限。」



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