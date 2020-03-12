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Uber：或暫時停用被確診的司機和乘客帳號！　

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▲UBER。（圖／路透社）

▲Uber或暫時停用被確診的司機和乘客帳號。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠病毒迅速肆虐全球。Uber3月11日宣佈，在衛生部門的指導下，公司可能會暫時停用被檢測為新冠病毒陽性或曾暴露於病毒中的乘客和司機帳號。此前，Uber上個月停用了240個墨西哥用戶的帳戶，這些用戶可能最近和新冠病毒肺炎的潛在感染者有所接觸。

據路透社報導，Uber已經在一些受新冠疫情影響的市場展開了行動，公司稱，他們有一個全天候工作的團隊，支援公共衛生部門應對這一傳染病的行動，「他們的員工只有在用戶被衛生官員聯繫過、確認感染或暴露於病毒的情況下，才會對其帳戶進行評估。」

目前，Uber在網站上發佈了為所有乘客和司機制定的應對疫情暴發的詳細政策，概述了公司已經採取的應對措施。Uber說，「我們有專業的全球團隊，在在公共衛生專家的指導建議下運行，致力於回應我們在全世界開展業務的每個市場。」

3月7日，Uber曾經表示，將向被確診為新冠病毒肺炎或被隔離14天的司機和送貨人員提供補貼，我們已經在一些受影響的地區幫助了司機，我們還在努力將這一舉措實施到全球。」

Uber還表示，他們正在為司機提供消毒劑以保持車輛清潔，與製造商商談採購有限的物資供給，將在最有需要的城市優先分配消毒劑。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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