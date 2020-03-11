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假牙忘了拿下車！Uber失物招領統計出爐　AirPods遺落數年增21%

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▲▼Uber發布2019年失物招領指標。（圖／取自Uber）

▲Uber發布2019年失物招領指標。（圖／取自Uber）

記者王曉敏／綜合報導

對於常常丟三落四的人來說，公車、捷運、計程車等各大交通運輸工具就是他們展現「才華」的場域了，美國共乘平台龍頭Uber發布2019年失物招領指標，經統計，乘客最常遺落在車上的物品就是手機，除此之外，Uber也列出了「最獨特遺失物品」，其中包括其寵物蛇的食物乳鼠等。

Uber已是第4年度發布該指標了，手機、錢包、鑰匙一直以來都是榜上常客，而值得一提的是，隨著蘋果去年陸續發布第二代AirPods及AirPods，Uber也發現乘客遺落AirPods的次數較前年增加了21%。而其他最常遺失的物品還包括：皮夾/包包、頭戴式耳機、衣物、眼鏡、電子菸、護照等身分證明及水壺。

據統計，全美最「丟三落四」的城市即德州的拉巴克（Labbock），密西西比州的牛津（Oxford）則緊隨其後。

美國民眾「最健忘」的時刻為周五即周六的深夜，特別又在晚間6點及11點這兩個時段最常遺落物品在車上

此外，根據不同的日子，人們遺落的物品也略有不同，Uber指出，乘客最常在周一遺落嬰兒車、周二遺落護照、周三遺落珠寶、周四遺落身分證件、周五遺落現金、周六遺落行李，至於周日最常被遺落的物品則是聖經。

其他有趣的趨勢還包括，相較於Prada、YSL及Chanel，乘客更容易遺落LV物品在車上；而最常被遺落的車鑰匙則是BMW，其次則為Honda、Jeep及Toyota。雖然隨著信用卡、行動支付的普及使付款方式愈加多元，但現金被遺落的比率仍相當高，甚至曾有Uber乘客遺落高達9000美元（約新台幣27萬元）的現金在車上。

除了上述統計外，Uber列出了2019年50項最獨特的遺失物品，其中包括：寵物蛇的食物乳鼠、假牙、獸醫師的貓爪印、已逝狗狗吊牌鑰匙圈、一塊巨石、哈利波特魔杖、劍、《冰與火之歌：權力遊戲》錢包、豚鼠拖鞋...等等。

若乘客將物品遺失在車上該怎麼辦呢？Uber提醒乘客，可先透過App與駕駛聯繫。點選左側【幫助】即會顯示上一趟行程，在【需要協助處理這趟行程的問題？】下方點選【檢視全部】，往下滑即可看到【我在車上遺落了物品】，用戶即可即時與駕駛聯絡詢問遺失物關事宜。不過若是手機遺落在車上，用戶則得透過Uber官網來與駕駛聯絡。

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