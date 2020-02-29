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愛慕女被2男接走！「飛醋惡煞」揪友街頭砍人　被警逮時還在買檳榔

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▲▼黃男找3名友人當街砍人。（圖／記者游宗樺攝）

▲黃男不滿邱女遭人載走，找3名友人當街砍人。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區29日凌晨1時許，一對男女在瓊林路相談往事，在道別後男子卻眼睜睜看著另外2名男子把女方接走，讓他大吃飛醋，盛怒之下與3名友人開車尾隨對方，等到時機成熟便拿出西瓜刀朝2人當街猛砍，隨後逃離現場。警方獲報到場，將傷者送醫後，透過雲端車牌辨識系統，掌握作案車輛行蹤，在案發約2小時後便成功逮到4名犯嫌，將依傷害及聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

▲▼黃男找3名友人當街砍人。（圖／記者游宗樺攝）

▲黃男耐不住嘴饞，在買檳榔時遭警方逮補。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，黃姓男子（26歲）於29日凌晨1時許，與邱姓女子（26歲）在瓊林路聊天，之後看到王男（30歲）偕同其岳姓友人（26歲）騎機車接邱女回中平路，此舉讓看在眼裡的黃男大感不滿，於是夥同蔡姓（24歲）、吳姓（28歲）及謝姓（25歲）友人，開車尾隨王男到邱女住家樓下，發現邱女下車後，轎車上4人便衝出車外，拿出西瓜刀朝王男、岳男身上猛砍。

▲▼警方在車上查扣多把作案用刀械。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在車上查扣多把作案用刀械。（圖／記者游宗樺翻攝）

民眾看到2名被害人當街遭砍，於是立即報警求助，而砍人的兇嫌則在警到場前離開。警消到場後，緊急將傷者送往輔大醫院急救，所幸救治後暫無大礙。警方經調閱雲龍車牌辨識系統後，掌握犯案車輛的行蹤，在凌晨3時許於中和街及中港一街路口查獲，將車上4名涉案人帶回調查，同時在車上搜出多把刀械，警方將依傷害及聚眾鬥毆罪嫌，將4人移送法辦。


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