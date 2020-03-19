最棒生日禮！女壽星以為贏1.8萬超開心　仔細看發現「中頭獎3千萬」

▲女子生日買的彩券竟然中頭獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州(Virginia)一名女子近來收到最棒的生日大禮，她在生日當天所買的彩券居然中獎，幸運贏得美元100萬元（約台幣3,042萬元），原本她以為自己只有贏美元600元（約台幣1.8萬元）已經夠幸運，仔細一看才發現自己贏了頭獎。

居住在斯特靈(Sterling)的女子勞勒(Robin Lawler)本月5日想幫自己慶祝生日，便在當地連鎖商店Harris Teeter隨手買了彩券，兌獎時以為自己中美元600元，立即傳簡訊告知親友，然而再次檢查時卻讓她嚇傻了，因為自己中的其實是美元100萬元頭獎，她表示，「我呆住了，看著店員傻問，『這是什麼？』」

勞勒13日選擇一次領取扣稅獎金，而不是30年分期領完全額獎金，最後領得的金額為美元601,684元（約台幣1,831萬元）。根據維吉尼亞州彩券公告，勞勒贏得美元100萬元的贏率為244,800之一，而目前還有6個百萬獎金尚未有人出面領取。

Sterling woman wins $1 million lottery prize on birthday https://t.co/3zOBtcenUl via @LTMnews — Menelik Morton (Bum Jiggy) (@Mmortkeno1) March 14, 2020

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