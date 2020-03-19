湖北0增加！　大陸新增34例「全是境外輸入」

新冠肺炎疫情擴大，疫情指揮中心宣佈，19日起禁止外國人入境，國人返國後也需要居家檢疫14天。考慮到近日出現「回國潮」，近期返國的國人人數眾多，交通部已協調增派防疫專車，計程車增加至400輛、租賃車增至200輛，並協調遊覽車提供遠途服務。