湖北0增加！　大陸新增34例「全是境外輸入」

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）
記者劉亭／綜合報導
根據大陸衛健委最新數據，截至18日24時，大陸新增確診病例34例，全部為境外輸入案例，湖北0新增，新增死亡病例8例（湖北8例），新增疑似病例23例。
大陸現有確診病例7263例（其中重症病例2314例），累計治愈出院病例70420例，累計死亡病例3245例，累計報告確診病例80928例，現有疑似病例105例。累計追踪到密切接觸者683281人，尚在醫學觀察的密切接觸者9144人。
湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治愈出院病例795例（武漢733例），新增死亡病例8例（武漢6例），現有確診病例6992例（武漢6744例），其中重症病例2274例（武漢2222例）。累計治愈出院病例57678例（武漢40765例），累計死亡病例3130例（武漢2496例），累計確診病例67800例（武漢50005例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。
3月18日0—24時，新增報告境外輸入確診病例34例（北京21例，廣東9例，上海2例，黑龍江1例，浙江1例）。截至3月18日24時，累計報告境外輸入確診病例189例。
累計收到港澳台通報確診病例307例：香港特別行政區192例（出院95例，死亡4例），澳門特別行政區15例（出院10例），台灣100例（出院22例，死亡1例）。