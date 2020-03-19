「妻遊土耳其返台」夫曬一家三口慘況　親友嚇隔離、女兒住親戚家

▲台南人夫表示老婆3月初前往土耳其旅遊，回來後全家人生活大亂。（示意圖／達志影像，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診病例數昨日（18日）一口氣增加23例，其中21例為境外移入。台南一名男子透露，老婆15日分享在土耳其搭乘熱氣球的行程，18日下午返台，親友都很緊張，自己也被要求應該主動「隔離」，為了避免準備升大學考試的高三女兒受影響，應該會先將女兒送到親戚家，一家三口生活大亂。

根據《聯合報》報導，這位台南人夫坦言，老婆雖然對這趟土耳其旅遊期待已久，但玩得不是很開心，當地人遇到「東方臉孔」的人也會用手摀住口鼻，國內親友也很擔憂，回國之後還要面臨居家檢疫14天，初步構想是讓女兒到親戚家住，專心準備考試，他和老婆則分樓層住；由於現階段社會大眾對防疫期間出國旅遊的人不是很諒解，他也解釋，老婆出國時是3月初，當時土耳其還沒有確診病例，之所以會說出這件事，是希望能提醒其他人沒事真的別出國，否則會連累家人，也玩得不盡興。

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▲機場檢疫成為防疫第一線。（圖／ETtoday攝影中心攝）

事實上，先前有15名台灣人參加土耳其旅遊團，回台之後已有9人確診感染。而中央流行疫情指揮中心18日公布新增23例確診，其中21例為境外移入（4例與土耳其旅遊團群聚相關）、2例為本土病例（1例為埃及旅遊團個案接觸者），全台確診病例數達到100例。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉絲專頁「dr. e 小兒急診室日誌」PO文，第一句就是「毀滅倒數 28 天」，他提到，扣除就學、因公出差的人，很多人出國的理由其實是「玩樂」，這可能會讓國家社會付出巨大的成本，雖然19日起所有入境者皆須居家檢疫14天，比較不用擔心出現漏網之魚，但對於3月4日至15日從國外返台的一萬多名國人及其接觸者將成為「重要監測對象」深感憂心，「往後28天將是台灣防疫成敗重要的關鍵時期，前14天是觀察返台者是否染病，後14天是觀察其接觸者是否染病」。