　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「妻遊土耳其返台」夫曬一家三口慘況　親友嚇隔離、女兒住親戚家

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼熱氣球。（圖／達志影像／示意圖）

▲台南人夫表示老婆3月初前往土耳其旅遊，回來後全家人生活大亂。（示意圖／達志影像，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診病例數昨日（18日）一口氣增加23例，其中21例為境外移入。台南一名男子透露，老婆15日分享在土耳其搭乘熱氣球的行程，18日下午返台，親友都很緊張，自己也被要求應該主動「隔離」，為了避免準備升大學考試的高三女兒受影響，應該會先將女兒送到親戚家，一家三口生活大亂。

根據《聯合報》報導，這位台南人夫坦言，老婆雖然對這趟土耳其旅遊期待已久，但玩得不是很開心，當地人遇到「東方臉孔」的人也會用手摀住口鼻，國內親友也很擔憂，回國之後還要面臨居家檢疫14天，初步構想是讓女兒到親戚家住，專心準備考試，他和老婆則分樓層住；由於現階段社會大眾對防疫期間出國旅遊的人不是很諒解，他也解釋，老婆出國時是3月初，當時土耳其還沒有確診病例，之所以會說出這件事，是希望能提醒其他人沒事真的別出國，否則會連累家人，也玩得不盡興。

請繼續往下閱讀...

▲▼以色列團11人返台！檢疫人員於機場待命。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲機場檢疫成為防疫第一線。（圖／ETtoday攝影中心攝）

事實上，先前有15名台灣人參加土耳其旅遊團，回台之後已有9人確診感染。而中央流行疫情指揮中心18日公布新增23例確診，其中21例為境外移入（4例與土耳其旅遊團群聚相關）、2例為本土病例（1例為埃及旅遊團個案接觸者），全台確診病例數達到100例。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉絲專頁「dr. e 小兒急診室日誌」PO文，第一句就是「毀滅倒數 28 天」，他提到，扣除就學、因公出差的人，很多人出國的理由其實是「玩樂」，這可能會讓國家社會付出巨大的成本，雖然19日起所有入境者皆須居家檢疫14天，比較不用擔心出現漏網之魚，但對於3月4日至15日從國外返台的一萬多名國人及其接觸者將成為「重要監測對象」深感憂心，「往後28天將是台灣防疫成敗重要的關鍵時期，前14天是觀察返台者是否染病，後14天是觀察其接觸者是否染病」。

ET快訊
案95！20多歲女峇里島返台　咳嗽入境疑未通報…4天後才就醫
「妻遊土耳其返台」夫曝一家三口慘況　親友嚇隔離、女兒住親戚家
義大利激增4207例！歐洲3國失控破萬確診　倫敦恐封城
美股暴跌1338點！3年來首跌破2萬大關　川普上任後漲幅全沒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

取消17萬「奧捷蜜月旅行」　網慶幸：還好沒當台灣豬隊友

台中里長夫人2月底遊「土耳其」引爭議　里長：難不成要判死刑？

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被緊急召回「年終GG」...全網怒轟：公布姓名

歐洲返國者居家檢疫達1.6萬人　黃光芹：請這些上流人士自費

台南2官員不聽勸爽玩歐洲！黃偉哲怒下禁假令 緊急召回再補2槍

出國貪玩成破口！醫憂「毀滅倒數28天」…這7點是關鍵：現在是危急存亡的時刻

案100「妙齡女3度就醫才確診」感染原不明　陳時中最憂心

「泡麵罐頭之亂」全聯貨架空一半　網分析搶購潮：100確診真的嚇人

案95！20多歲女和老公玩峇里島7天　曾咳嗽入境疑未通報…4天後才就醫確診

「妻遊土耳其返台」夫曬一家三口慘況　親友嚇隔離、女兒住親戚家

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

國衛院團隊為製藥輪流睡實驗室　花11天成功研發抗疫新藥成首創

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

案100「妙齡女3度就醫才確診」感染原不明　陳時中最憂心

「泡麵罐頭之亂」全聯貨架空一半　網分析搶購潮：100確診真的嚇人

案95！20多歲女和老公玩峇里島7天　曾咳嗽入境疑未通報…4天後才就醫確診

「妻遊土耳其返台」夫曬一家三口慘況　親友嚇隔離、女兒住親戚家

今水氣最多「白天雨勢出來」　一張圖看怎下！下波變天時間曝光

去日本爽玩確診！案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

洗手有多重要！芬蘭爸親做胡椒水「超狂實驗」　神奇的一刻發生了

老爸忙催生國產疫苗！舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

取消17萬「奧捷蜜月旅行」　網慶幸：還好沒當台灣豬隊友

歸國人潮塞爆檢疫通道　動線規劃差恐成染疫溫床

新加坡籍老公限制入境　本土劇女星黃瑄「靠視訊解相思」：安全第一

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行送Ubereats　意外全國大掃黃

迪士尼娃娃變清涼雪酪色系！果汁黃小熊維尼萌度加倍、粉嫩熊抱哥好少女

案100「妙齡女3度就醫才確診」感染原不明　陳時中最憂心

楊秋興465字無知可笑曝「罷韓」　一人害全黨！罵爆韓國瑜酸江啟程玩家家酒

「泡麵罐頭之亂」全聯貨架空一半　網分析搶購潮：100確診真的嚇人

台積電今年來遭外資狂賣64萬張　今填息行情膠著

《火口的二人》真槍實彈激戰20回「每次都到了」　瀧內公美全裸獻身：在床上學到很多

北市首公開防疫旅館　酒店提供100間房一晚7500元

衰到爆炸？2020「犯太歲4生肖」曝　專家破解了：屬兔最需要「朋友」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

生活熱門新聞

妻遊土耳其返台　夫曬一家三口慘況

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩

里長是否後悔？　律師一個提問破盲點

取消17萬奧捷蜜月旅行　網：沒當豬隊友

舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

洗手重要！芬蘭爸親做「神奇實驗」網推爆

今水氣最多白天雨勢出來　一張圖看怎下！下波變天時間曝

跑觀光行程！案83法籍旅客4天都在台北市

歸國人潮洶湧　檢疫通道恐成染疫溫床

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

鋒面雲系接近中！周四降雨熱區曝

快訊／新北「跑男」盧禮勇慘了！高額罰金曝光

滯英留學生爆離潮 議員展示留學生全副武裝搭機照片

更多熱門

相關新聞

案100感染原不明　陳時中最憂心

案100感染原不明　陳時中最憂心

中央流行疫情指揮中心18日一口氣公佈23名確診個案，總確診人數來到100人，其中有2例為本土案例。指揮中心召集人張上淳表示，2名本土案例中，其中案100為20多歲女性沒有旅遊史，不確定是從哪裡得到的，但目前同住家人暫時沒有症狀。

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

即／紐交所關大廳　23日起改電子交易

即／紐交所關大廳　23日起改電子交易

總額3兆元！美參院通過「第二階段紓困法案」

總額3兆元！美參院通過「第二階段紓困法案」

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎土耳其

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

里長夫人2月底遊土　里長：難不成要判死？

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

隔離太無聊　英超球星睡了小姨子

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

全球疫情排行曝光　網驚：「第6名」很厲害

女星搶羅志祥「設局偷拍地下情」

更多

最夯影音

更多
國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面