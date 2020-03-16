北市：回國學生14天自主管理　上課戴口罩、與同學保持距離

記者楊亞璇／台北報導

針對禁止師生出國限制，北市副市長黃珊珊16日下午受訪指出，教育局希望在7月14日放暑假以前，師生不要出國，若有一些國際競賽需出國，希望報教育局審查，個人要出國也至少要報教育局審查；日後有回國的學生或老師，希望全天戴口罩、學生跟同學有一段距離，盡量不要跟同學共處用餐，14天自主管理。

黃珊珊表示，依照傳染病防治法，地方政府可以對上課、集會做限制，但中央疫情流行中心成立的期間，要經過中央指揮，所以需要請示中央，「目前只能柔性勸導，當然希望中央作一次性的禁令」。

▲北市禁止學生出國。（圖／資料照）

黃珊珊表示，禁令的確是有侵害人民權利的問題，所以也必須要有例外的空間，她強調，人民有遷徙自由，像是指揮中心說居家檢疫就是法律，因為限制人民自由要有法律，沒有具體的東西只能勸導，法令清楚了才可以限制人民自由，所以希望得到中央同意。

黃珊珊強調，重點不是出國，而是回國，本來就要居家檢疫這部分沒問題，現在出狀況的是，他並不是需要居家檢疫的人，日後有回國的學生或老師，希望全天戴口罩、學生跟同學有一段距離，盡量不要跟同學共處用餐，希望有14天自主管理，若需要在家裡的話，請假部分從優，並啟動線上教學。