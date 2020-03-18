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民眾請放心　社區健保藥局領的藥是和醫院一模一樣！

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▲每一種健保處方箋用藥都有自己的健保代碼，所以在社區健保藥局所領的藥是和醫院一樣的，民眾可以安心到社區健保藥局領藥。（圖／記者林悅翻攝）

▲每一種健保處方箋用藥都有自己的健保代碼，所以在社區健保藥局所領的藥是和醫院一樣的，民眾可以安心到社區健保藥局領藥。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

坊間謠傳社區健保藥局給的健保處方用藥，是品質比較差的藥或是假藥，在這波因新冠肺炎造成全球及台灣可能都會出現部分藥品庫存量偏低情形下，社區健保藥局從2月底開始到現，就必需和醫院一起來向藥廠搶購藥品，才能有藥來調劑給病患。

台南市藥師公會指出，由此可見社區健保藥局調劑給民眾的健保處方用藥，是和醫院一模一樣的，所以才需搶訂相同的藥，健保藥局給的藥品品質比較差或是假藥這樣的謠言不攻自破，民眾可以安心到社區健保藥局領藥。

請繼續往下閱讀...

吳振名理事長表示，社區健保藥局被坊間這樣的謠言汙名化真的是很冤枉，一直以來，都會有社區健保藥局藥師向他反應，說有民眾告訴他聽說在藥局領到的藥都是品質比較差的或是假藥，因此不敢到社區健保藥局領藥，希望公會能夠出面澄清，以免這樣的訛傳不斷中傷社區健保藥局，讓民眾不敢到社區健保藥局領藥，尤其是在新冠肺炎疫情不斷延燒的情形下，更應該要出面澄清，來讓民眾安心又方便，就可在社區健保藥局領的到藥，而不用去擠大醫院領藥，減少慢性病患出入醫院恐被感染的風險，同時也把醫院的空間留給重症或急需的病患，分散人流來達到防疫的目標。

吳振名說政府從2016年7月1日開始實施藥品優良運銷規範，藥品從藥廠製造完成到運送配送都有一定的規範，也實施溯源計畫，藥品從藥廠出貨到哪個運輸商、哪家醫院、哪家藥局都有記錄可循，以確保民眾的用藥安全，所以，在社區健保藥局所領的健保藥品是可以放心的。

吳振名也舉例每一種健保用藥都有它的健保代號，也就是藥品的身分證號碼，例如進口的藥品最前面的兩碼是BA、BB或BC，國內製藥廠做的藥是AA、AB、AC，接下來是藥品外盒上的藥品許可證字號，每一種藥品的核准字號都是不同的，就像我們的身分證字號一樣，不會有重複的問題，所以，每一種藥品也都有它的身分證字號，因此，在醫院給的藥和在社區健保藥局所給的藥都是相同藥廠、一樣的字號、一樣的藥，不會有品質較差的問題。

吳振名也說現在很多醫院都會在處方箋上印有「藥品不可替代」的字樣，所以社區健保藥局就必須給民眾和在醫院所領到的藥完全一樣才行，因此，他也呼籲民眾可以放心的拿慢性病連續處方箋到社區健保藥局領藥。

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