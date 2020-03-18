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中藥紅到國外！　連花清瘟、金花清感「可治輕微疫情」

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▲▼連花清瘟和金花清感兩種中藥，被大陸專家組帶到義大利和伊拉克。（圖／翻攝　義大利晚郵報、北京醫療預約號、環球網）

▲疫情擴散，美國、義大利華人街中藥行業績翻倍。（圖／翻攝　央視）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情在美國爆發後，中藥在西方紅了起來。根據路透社報導，來自紐約的草藥醫師克萊頓表示，自3月1日紐約宣佈首例確診病例，傳統中藥的市場需求激增。他形容「這就像是把電燈開關撥開了一樣。」

大陸央視報導也指出，紐約唐人街Kamwo中藥店生意很好。店員說，「從2月底開始，緩解流感樣症狀，增強免疫力的中藥銷量翻了一倍多。」金銀花和板藍根沖劑最為暢銷，目前貨源緊張，價格一直漲。

▲▼連花清瘟和金花清感兩種中藥，被大陸專家組帶到義大利和伊拉克。（圖／翻攝　義大利晚郵報、北京醫療預約號、環球網）

▲義大利《晚郵報》標題強調《中國醫生到達羅馬，31噸物資裡包括中草藥》。（圖／翻攝　義大利晚郵報）

目前國外疫情緊張，大陸醫療專家組也將一些特定的中藥，帶給其他國家。義大利《晚郵報》報導文章標題強調《中國醫生到達羅馬，31噸物資裡包括中草藥》。其中，花清瘟和金花清感這兩種中藥，被專家組帶到了義大利和伊拉克。

中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮介紹，經鐘南山團隊的實驗室證實，「連花清瘟對新冠病毒引起的細胞病變具有良好的抑制作用，可以減少細胞內裡毒素的顆粒，明顯抑制腫瘤壞死因數，抑制炎症，由此控制病情的發展。」

▲▼連花清瘟和金花清感兩種中藥，被大陸專家組帶到義大利和伊拉克。（圖／翻攝　義大利晚郵報、北京醫療預約號、環球網）

▲當年H1N1流感研發金花清感藥方，這次發現，對普通新冠肺炎患者有療效。（圖／翻攝　北京醫療預約號）

另外，金花清感藥方是當年為應對H1N1流感研發的，「目前研究發現，這兩種中藥對治療輕型和普通型新冠肺炎有明顯療效。」張伯禮說中醫治療在輕症患者中取得了比較好的效果，能夠有效緩解患者症狀、縮短痊癒時間，降低輕症轉重症的比例。

張伯禮也強調，中醫講究「因時、因地、因人」，要根據患者和所在國家具體情況調整中藥治療方案。例如，國外很多患者用一般劑量1/2或1/3就能起作用，這時就要酌情減量。此外，有些國家會對中藥進口有相應的法律規定，例如，麻黃在一些歐美國家不能入藥，那麼就需要調整藥方。

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