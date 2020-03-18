首創空拍機查核納稅結合民雄航太基地　嘉縣航太科技更進一步

▲嘉義縣首創空拍機查核徵納，縣長翁章梁親自操作無人機。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣財政稅務局為精準查核稅籍，減少徵納爭議及克服稽核所遇到的困難，成功開發地價稅和房屋稅籍資料整合，以及結合空拍機查核等2套首創全國稅務機關的創新做法。縣長翁章梁強調，中科院航太研發基地將設在民雄，無人機研發將是其中的重點科技，嘉義成為無人機重鎮。

▲嘉義縣利用空拍機查核徵納稅務，提高準確率及減低爭議。（圖／記者翁伊森攝）



嘉義縣財稅局與影像創作公司及靜宜大學產官學合作，運用資訊科技與整合技術，成功將嘉義縣所有地價稅籍與房屋稅籍全面空間座標化，為了讓這套系統更有效率的發揮它的功能，還首創導入無人空拍機使用。

▲嘉義縣長翁章梁大讚無人機空拍徵稅。（圖／記者翁伊森攝）



財稅局指出，為了讓空拍機成為有效工具，先將房屋及土地稅籍資料整合，首創運用資訊勾稽技巧，將轄內所有地價稅籍與房屋稅籍全面空間座標化，稅務人員可以運用電腦科技及GIS地理資訊系統，建立智慧化工具，逐步擺脫傳統查核做法及提升稽徵績效，更可提高稅籍精確度，減少錯誤發生。

由操作人員輸入標的物座標、航線、飛行高度和自動飛行等資料後，縣長翁章梁操作空拍機升空，依航線飛行完成拍攝任務後，返航自動落地。

▲空拍機實際拍攝後將影像回傳。（圖／記者翁伊森攝）



翁章梁指出，無人機越來越聰明，運用也越來越普及，許多公務機關已經廣泛使用空拍機執行任務，如嘉義縣環保局稽查露天燃燒、傾倒廢棄物，水利和建設單位勘察地形地貌、災害現場受損情形和違規山坡地開發…等等，就是因為空拍機可以輕鬆抵達一般人無法到達的地方，稅務人員查核常因視角有限、地形限制、「內有惡犬」等限制，影響查核準確性，透過升空拍攝，可以全方位查看人力難以檢視的地方。





目前全國尚無稅務單位運用空拍機協助執行公務，嘉義縣排除萬難，運用空拍技術協助執行查核工作，讓承辦人員多了一項最有效率的工具，不但提升稅籍資料的正確性，還克服了目前作業所遭遇到的困難。



這兩項全國首創的稅務創新做法，獲得中央高度肯定，財稅局應邀在今年1月間全國地方稅務機關稽徵業務聯繫會議中舉行發表會，未來將由嘉義縣扮演領頭羊角色，帶領全國稅務機關邁向新里程碑。

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